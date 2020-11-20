У світі коронавірус виявили вже у понад 57 млн людей

Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,368,510 осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 40 млн осіб

У світі станом на 20 листопада коронавірус зафіксували у 57,383,622 людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,368,510 осіб, а одужали - 39,861,800.

За нову добу було зафіксовано 13 195 випадків і 766 нових смертей, найбільше в Бельгії, Мексиці і Пакистані.

Кількість хворих з коронавірусом в США перевищила 12 мільйонів і становить на момент повідомлення 12 070 712 випадків.

В Індії кількість випадків коронавірусу також минула новий рубіж і становить тепер 9 004 365, а в Бразилії - майже 6 мільйонів (5 983 089).

Нагадаємо, за минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Через хворобу померли 229 пацієнтів, а одужали – 7 845 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 598 085 осіб, одужало – 274 324 особи, летальних випадків – 10 598.