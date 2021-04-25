Шмигаль розповів про відміну оподаткування внутрішніх авіарейсів

Премʼєр-міністр прогнозує, що громадяни Туреччини почнуть їздити на відпочинок до України

Для розвитку українського туризму та активізації подорожей всередині країни уряд планує звільнити авіаперевізників від оподаткування при здійсненні внутрішніх авіарейсів. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмагаль на своїй сторінці у Facebook.

«Цей крок призведе до зменшення витрат компаній і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більший доступ до швидких подорожей країною. Для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства – це завдання вже поставив перед міністерствами», написав урядовець.

Також цього тижня в Уряді обговорювалося питання інтенсифікації співпраці в галузі туризму з Туреччиною. «Ми ставимо за мету не лише розширити морське й авіасполучення, щоб відкрити для українців нові та зручні маршрути, але й заохотити громадян Туреччини приїздити на сімейний відпочинок в Україну», – пише Шмигаль.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вже пропонував запровадити нульову ставку ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників. Зокрема це питання обговорювалося на нараді за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра фінансів Сергія Марченка.