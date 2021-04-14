Аеропорт «Ужгород» відновлює роботу після чотирирічної перерви

Із червня авіарейси з Києва до Ужгорода і у зворотному напрямку здійснюватимуть тричі на тиждень

Міжнародний аеропорт «Ужгород» не працює з 2016 року

Регулярні пасажирські авіаперевезення відновлює аеропорт «Ужгород». Перші рейси запустять вже з 1 червня. Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров в Facebook.

За його словами, польоти здійснюватиме авіакомпанія WindRose за маршрутами Київ - Ужгород та Ужгород - Київ тричі на тиждень. У разі наявності відповідного попиту, обіцяють, що регулярність рейсів буде збільшена.

«Запуск аеропорту «Ужгород» – це не просто польоти у столицю і назад. Це створення відповідного центру підготовки пілотів та персоналу, які в майбутньому стануть частиною більш грандіозного проекту – експлуатації нового аеропорту, який буде побудований на Закарпатті», – додав Петров.

Міжнародний аеропорт «Ужгород» не працює з 2016 року, відколи закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі «Ужгород» літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.

Додамо, що наприкінці 2018 року аеропорт пройшов сертифікацію EASA й з 15 березня 2019 року було заявлено про відновлення регулярних рейсів (щоп'ятниці). Першим був рейс Київ – Ужгород з зупинкою у Львові. Однак потім через низку обставин рейси було припинено.

До слова, тиждень тому уряд декомунізував міжнародний аеропорт Дніпра. Кабмін змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.