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    Аеропорт «Ужгород» відновлює роботу після чотирирічної перерви

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    Із червня авіарейси з Києва до Ужгорода і у зворотному напрямку здійснюватимуть тричі на тиждень - Аеропорт «Ужгород» відновлює роботу після чотирирічної перерви
    Із червня авіарейси з Києва до Ужгорода і у зворотному напрямку здійснюватимуть тричі на тиждень
    Фото: Закарпатська ОДА

    Міжнародний аеропорт «Ужгород» не працює з 2016 року

    Регулярні пасажирські авіаперевезення відновлює аеропорт «Ужгород». Перші рейси запустять вже з 1 червня. Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров в Facebook.

    За його словами, польоти здійснюватиме авіакомпанія WindRose за маршрутами Київ - Ужгород та Ужгород - Київ тричі на тиждень. У разі наявності відповідного попиту, обіцяють, що регулярність рейсів буде збільшена.

    «Запуск аеропорту «Ужгород» – це не просто польоти у столицю і назад. Це створення відповідного центру підготовки пілотів та персоналу, які в майбутньому стануть частиною більш грандіозного проекту – експлуатації нового аеропорту, який буде побудований на Закарпатті», – додав Петров.

    Міжнародний аеропорт «Ужгород» не працює з 2016 року, відколи закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі «Ужгород» літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.

    Додамо, що наприкінці 2018 року аеропорт пройшов сертифікацію EASA й з 15 березня 2019 року було заявлено про відновлення регулярних рейсів (щоп'ятниці). Першим був рейс Київ – Ужгород з зупинкою у Львові. Однак потім через низку обставин рейси було припинено.

    До слова, тиждень тому уряд декомунізував міжнародний аеропорт Дніпра. Кабмін змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.

    Теги: Київ літак аеропорт авіаперевезення Ужгород авіарейс
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