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    Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв не згортати медичну реформу

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    Денис Шмигаль пообіцяв не згортати медичну реформу - Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв не згортати медичну реформу
    Денис Шмигаль пообіцяв не згортати медичну реформу
    Фото: YouTube

    Денис Шмигаль допустив внесення коректив у запровадженні медреформи

    Медична реформа, розпочата за попередніх урядів, не буде згорнута. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у перерві політичного шоу «Свобода Савіка Шустера».

    «Медична реформа сьогодні вже далеко за пів шляху до завершення, тому розвертати її назад не вигідно, неймовірно і не потрібно. Треба її завершувати, треба рухатися вперед», - сказав Денис Шмигаль. При цьому він допустив внесення корективів до медреформи.

    «У новопризначеного міністра охорони здоров’я є бачення, є розуміння, що потрібно робити, він діючий лікар. Він розуміє, що два ключових стовпа цієї реформи – це медик і пацієнт, тому переваги від реформи мають отримати як медики, так і пацієнти», - висловив переконання новопризначений очільник уряду

    Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

    «Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

    Денис Шмигаль
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