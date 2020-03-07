Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв не згортати медичну реформу
Денис Шмигаль допустив внесення коректив у запровадженні медреформи
Медична реформа, розпочата за попередніх урядів, не буде згорнута. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у перерві політичного шоу «Свобода Савіка Шустера».
«Медична реформа сьогодні вже далеко за пів шляху до завершення, тому розвертати її назад не вигідно, неймовірно і не потрібно. Треба її завершувати, треба рухатися вперед», - сказав Денис Шмигаль. При цьому він допустив внесення корективів до медреформи.
«У новопризначеного міністра охорони здоров’я є бачення, є розуміння, що потрібно робити, він діючий лікар. Він розуміє, що два ключових стовпа цієї реформи – це медик і пацієнт, тому переваги від реформи мають отримати як медики, так і пацієнти», - висловив переконання новопризначений очільник уряду
Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.