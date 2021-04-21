Уряд придумав, як здешевити квитки на внутрішні авіарейси

Кабмін планує ввести нульовий ПДВ на внутрішні авіарейси

Кабінет міністрів пропонує запровадити нульову ставку ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників. Про це повідомляє пресслужба уряду за результатами наради за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра фінансів Сергія Марченка.

«Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристичний потік», – заявив Шмигаль.

Він доручив міністерствам оперативно напрацювати відповідні зміни до закону.

До слова, через цінову війну авіаперевізників подешевшали квитки до Туреччини. У квітні та травні Pegasus Airlines продавав квитки з України до столиці Туреччини за $44 в обидві сторони. У червні переліт цією авіакомпанією обійдеться в $79.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, через пандемію авіакомпанії втратили в 2020 році $118,5 млрд. Втрат на 2021 рік прогнозують в $38,7 млрд.



На початку року Євроконтроль спрогнозував, що європейський авіатрафік в 2021 році відновиться до 51% від рівня 2019 року й складе 5,64 млн рейсів.



У березні Украерорух обслужив 12 160 авіарейсів над Україною. Це на 8,7% менше, ніж в березні 2020-го і на 43% менше докарантинного березня 2019-го.