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    Штайнмаєр пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна

    Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією - Штайнмаєр пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна
    Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією
    фото: АР

    Німецький президент вже визнав, що Росія Путіна не може бути частиною Європи

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до трибуналу щодо президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. За скоєння воєнних злочинів мають відповісти ті, хто несе політичну відповідальність, йдеться у інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel.

    «Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдатів. У тому числі, воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність», – сказав він.

    Україна звинуватила Росію в геноциді і військових злочинах, зокрема в страти сотень мирних людей в Бучі.

    Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».

    «Нам не вдалося побудувати спільний європейський дім. Я не вірив, що Володимир Путін піде на повне економічне, політичне й моральне розорення своєї країни заради власного імперського божевілля. У цьому я, як і інші, помилився», – додав він.

    Додамо, що 24 лютого, в день початку війни, німецькі урядовці – зокрема, міністр фінансів Крістіан Лінднер – давали Україні лише кілька годин на спротив Росії, після чого вони збиралися домовлятися уже із новим маріонетковим проросійським урядом України. Про це Мельник розповів у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.


    Теги: росія окупанти суд війна путін Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр окупація трибунал #stoprussia
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    Штайнмаєр пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна