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    ООН оприлюднила нові дані про звірства росіян в Україні

    За 43 дні війни росіяни вбили понад 1600 мирних українців - ООН оприлюднила нові дані про звірства росіян в Україні
    За 43 дні війни росіяни вбили понад 1600 мирних українців
    фото з відкритих джерел

    Поранення отримали понад дві тисячі осіб, серед яких є й діти

    Організація Об'єднаних Націй опублікувала свіжі дані про українців, які загинули внаслідок війни з Росією. Документ оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    Станом на 7 квітня 2022 року російські окупанти вбили 1611 мирних мешканців України.

    Серед загиблих – 131 дитина.

    Поранення унаслідок вибухів чи прицільного вогню із вогнепальної зброї отримали 2227 осіб.

    Дані ООН про загиблих українців за 43 дні війни з Росією

    Дані ООН про загиблих українців за 43 дні війни з Росією

    Нагадаємо, станом на 7 квітня відомо про понад 400 мирних українців, які загинули страшною смертю через російських окупантів на Київщині.

    У МВС стверджують, що найбільше жертв російських нелюдів буде на Київщині

    Теги: росія ООН війна смерть Україна
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    ООН оприлюднила нові дані про звірства росіян в Україні