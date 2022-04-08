ООН оприлюднила нові дані про звірства росіян в Україні

Поранення отримали понад дві тисячі осіб, серед яких є й діти

Організація Об'єднаних Націй опублікувала свіжі дані про українців, які загинули внаслідок війни з Росією. Документ оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Станом на 7 квітня 2022 року російські окупанти вбили 1611 мирних мешканців України.

Серед загиблих – 131 дитина.

Поранення унаслідок вибухів чи прицільного вогню із вогнепальної зброї отримали 2227 осіб.

Дані ООН про загиблих українців за 43 дні війни з Росією

Нагадаємо, станом на 7 квітня відомо про понад 400 мирних українців, які загинули страшною смертю через російських окупантів на Київщині.

У МВС стверджують, що найбільше жертв російських нелюдів буде на Київщині