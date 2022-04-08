Шольц затримує постачання танків Україні – Politico

Канцлер стверджує, що Німеччина повинна спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками, перш ніж поставляти таку важку військову техніку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні високотехнологічні танки для війни з Росією попри тиск з боку кількох інших високопоставлених чиновників. Про це повідомляє видання Politico.

План, висунутий віцеканцлером і міністром економіки Робертом Хабеком і міністром закордонних справ Анналеною Бербок передбачає постачання Україні близько 100 танків.

Спочатку рішення з цього питання очікувалося на цьому тижні. Але зараз питання про постачання танків знаходиться в підвішеному стані, оскільки канцлер стверджує, що Німеччина повинна спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками, перш ніж поставляти таку важку військову техніку.

«Я вважаю, що це саме те питання, в якому для Німеччини було б серйозною помилкою грати особливу роль і йти особливим шляхом», – заявив Шольц, наполягаючи на тому, що Німеччина не повинна діяти в постачанні танків швидше союзників.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили військову підтримку України в середу і четвер, але не повідомили жодних подробиць щодо поставок танків.

Раніше німецькі офіційні особи виключали постачання в Україну більш складної західної військової техніки, такої як танки, попри історичне рішення Берліна в лютому поставити Україні протитанкові і зенітні ракети.

Вони пояснювали своє рішення тим, що навчання українських солдатів, яке необхідне для управління цими танками, займе тижні або навіть місяці.

Проте, оскільки виявилося, що війна, швидше за все, триватиме довше, офіційні особи заявили, що вони почали розглядати можливість бойового постачання, яке Україна могла б використовувати на більш пізньому етапі війни.

За словами західних офіційних осіб, зараз Росія перегрупується, і, ймовірно, планує великий наступ на сході України в найближчі тижні.

Днями Шольц повідомив, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки.

Додамо, що цього тижня Чехія відправила в Україну танки.

А Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною.