Президент Німеччини визнав, що Росія Путіна не може бути частиною Європи

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters.

«Моя прихильність до «Північного потоку-2» була явно помилкою. Ми трималися моста, в який Росія більше не вірила й від якого нас застерігали інші партнери», – сказав він.

Штайнмаєр виступав за тісні економічні зв'язки з Росією.

«Нам не вдалося побудувати спільний європейський дім. Я не вірив, що Володимир Путін піде на повне економічне, політичне й моральне розорення своєї країни заради власного імперського божевілля. У цьому я, як і інші, помилився», – додав він.

Додамо, що 24 лютого, в день початку війни, німецькі урядовці – зокрема, міністр фінансів Крістіан Лінднер – давали Україні лише кілька годин на спротив Росії, після чого вони збиралися домовлятися уже із новим маріонетковим проросійським урядом України. Про це Мельник розповів у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.