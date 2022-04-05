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    Президент Німеччини вперше визнав свої помилки щодо Путіна

    Президент Німеччини вперше визнав помилкою свою політику щодо Росії - Президент Німеччини вперше визнав свої помилки щодо Путіна
    Президент Німеччини вперше визнав помилкою свою політику щодо Росії
    фото: Reuters

    Президент Німеччини визнав, що Росія Путіна не може бути частиною Європи

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters.

    «Моя прихильність до «Північного потоку-2» була явно помилкою. Ми трималися моста, в який Росія більше не вірила й від якого нас застерігали інші партнери», – сказав він.

    Штайнмаєр виступав за тісні економічні зв'язки з Росією.

    «Нам не вдалося побудувати спільний європейський дім. Я не вірив, що Володимир Путін піде на повне економічне, політичне й моральне розорення своєї країни заради власного імперського божевілля. У цьому я, як і інші, помилився», – додав він.

    Додамо, що 24 лютого, в день початку війни, німецькі урядовці – зокрема, міністр фінансів Крістіан Лінднер – давали Україні лише кілька годин на спротив Росії, після чого вони збиралися домовлятися уже із новим маріонетковим проросійським урядом України. Про це Мельник розповів у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр окупація #stoprussia
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    Президент Німеччини вперше визнав свої помилки щодо Путіна