Штраф до 17 тис. грн: в Україні можуть почати карати за антисемітизм

Якщо прояви антисемітизму вчинила організована група осіб або вони мали тяжкі наслідки, за злочин загрожує позбавлення волі

Верховній раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 уже отримав підтримку комітету з питань свободи слова. Про це повідомляє пресслужба сайту ВР.

Документ пропонує поширити покарання, передбачені у статті 161 Кримінального кодексу, на прояви антисемітизму.

Прояви антисемітизму хочуть карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо прояви були поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, це загрожуватиме штрафом від 500 до 1000 таких мінімумів (8500-17000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо прояви антисемітизму вчинила організована група осіб або вони мали тяжкі наслідки, за злочин загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Що вважати проявами антисемітизму

Проект закону №5109 дає визначення антисемітизму та вказує його основні прояви.

Відповідно до цього проекту проявами вважаються: