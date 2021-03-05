Дипломат розповів, як РФ за сім років збільшила чисельність військових та техніки у Криму

Росія в окупованому Криму створила сильну групу військ, до складу якої входять наземний, повітряний та морський складники

Російські військові активи в Криму складають 195 танків, 410 бойових броньованих машин, 283 артилерійські системи, 100 бойових літаків, 50 вертольотів, 68 кораблів

Росія збільшила чисельність військ в окупованому Криму до 35 тисяч військовослужбовців.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей в інтерв’ю румунському виданню Hotnews.ro.

Роговей зазначив, що Росія в окупованому Криму створила сильну групу військ, до складу якої входять наземний, повітряний та морський складники. Кількість солдатів російської армії на півострові значно зросла — з 12 500 до понад 32 500 осіб.

«Були розроблені нові види зброї, військова техніка, якої там не було на момент окупації та, навіть, у радянський період. Насамперед хотів би відзначити крилаті ракетоносії типу «Калібер», дальність дії яких становить 1500 км. Йдеться про прибережні ракетні системи, зараз є 12 пускових установок, яких також не було до окупації Криму», — розповів дипломат.

За словами Роговея, російські військові активи в Криму складають 195 танків, 410 бойових броньованих машин, 283 артилерійські системи, 100 бойових літаків, 50 вертольотів, 68 кораблів.

Крім того, підкреслив дипломат, особлива увага повинна приділятися розгортанню Росією тактичної ядерної зброї.

«Ядерна зброя, особливо тактична ядерна зброя, — це окрема тема, яка розглядається та контролюється не лише Україною, але й нашими партнерами. Ядерна зброя розташована в Краснодарській області Ростова в Російській Федерації в околицях незаконно окупованого Криму. Одночасно РФ готувала військову інфраструктуру півострова до розміщення ядерної зброї, включаючи оновлення інфраструктури складів ядерних боєголовок радянського періоду. Потенційні носії ядерної зброї, такі, як військові кораблі, ракетні системи малої дальності та винищувачі, там уже розміщені», — розповів він.

Нагадаємо, цього року минає сьома річниця з того часу, як Росія незаконно окупувала Крим, провівши фіктивний референдум та розпочала військову агресію на Сході України.