Швеція приєдналась до демаршу України та ще шести країн у ПАРЄ - депутат



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Парламентська асамблея Ради Європи

Шведи підтримали демарш проти повернення Росії в ПАРЄ

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії, які влаштували демарш після повернення російської делегації в ПАРЄ.

Про це в ефірі «Радіо НВ» заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка була від семи країн після повернення Росії, приєднались депутати від Швеції», - сказав він.

Ар’єв також розповів, що Польща підтримала ініціативу підготувати нову резолюцію проти повернення Росії до ПАРЄ.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.