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    Шведський кінофестиваль обрав щасливицю, яка тиждень буде дивитися фільми на маяку

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    <span>Ліза Енрот випередила 12 000 кіноманів з усього світу, які подали заявки</span> - Шведський кінофестиваль обрав щасливицю, яка тиждень буде дивитися фільми на маяку
    Ліза Енрот випередила 12 000 кіноманів з усього світу, які подали заявки
    Фото: Ola Kjelbye

    Енрот зазначила, що ізоляція дасть їй «час подумати і побути на самоті» після напруженого року в умовах пандемії

    Найбільший кіноогляд Скандинавії - кінофестиваль в Гетеборзі - обрав переможницю конкурсу, яка вирушить на безлюдний острів в Північному морі на тиждень дивитися фестивальне кіно.

    Як повідомляє AP, медсестра відділення невідкладної допомоги зі Швеції  Ліза Енрот була обрана серед 12 тис. добровольців і тепер проведе тиждень на острові Хамнескар в Патер Ностер - колишньому маяку, перетвореному на бутик-готель.

    На острів можна потрапити лише на невеликому човні. Він розташований на самому краю архіпелагу в одному з найбільш безплідних і вітряних місць на заході Швеції.

    Енрот зазначила, що ізоляція дасть їй «час подумати і побути на самоті» після напруженого року в умовах пандемії. Також вона вже почала публікувати щоденники з маяка.

    Медсестра, яка виїхала на острів минулої суботи, дивиться фільми онлайн або в своїй кімнаті, або у вітальні. Також вона може дивитися кіно у верхньому приміщенні самого маяка, де організатори встановили невеликий екран, оточений приголомшливим видом.

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    Шведський кінофестиваль обрав щасливицю, яка тиждень буде дивитися фільми на маяку
    Шведський кінофестиваль обрав щасливицю, яка тиждень буде дивитися фільми на маяку
    Шведський кінофестиваль обрав щасливицю, яка тиждень буде дивитися фільми на маяку

    Художній керівник 44-го кінофестивалю в Гетеборзі Йонас Холмберг сподівається, що цей екстремальний досвід допоможе усвідомити, як пандемія вплинула на відносини людства з кіно. «Під час цієї пандемії так багато людей звернулися до кіно в ізоляції, - сказав Холмберг. - Але пандемія також змінила наше сприйняття фільмів».

    Кінофестиваль в Гетеборзі цього року проходить з 29 січня по 8 лютого. Як і більшість заходів, кінофестиваль перенесли в онлайн, оскільки коронавірусні обмеження забороняють публічні збори. Організатори створили платформу потокової передачі в реальному часі, доступну для людей, що живуть в Швеції, щоб відтворити віртуально досвід колективного перегляду кіно.

    Теги: Швеція кіно фестиваль фільм
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