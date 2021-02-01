Шведський кінофестиваль обрав щасливицю, яка тиждень буде дивитися фільми на маяку

Енрот зазначила, що ізоляція дасть їй «час подумати і побути на самоті» після напруженого року в умовах пандемії

Найбільший кіноогляд Скандинавії - кінофестиваль в Гетеборзі - обрав переможницю конкурсу, яка вирушить на безлюдний острів в Північному морі на тиждень дивитися фестивальне кіно.

Як повідомляє AP, медсестра відділення невідкладної допомоги зі Швеції Ліза Енрот була обрана серед 12 тис. добровольців і тепер проведе тиждень на острові Хамнескар в Патер Ностер - колишньому маяку, перетвореному на бутик-готель.

На острів можна потрапити лише на невеликому човні. Він розташований на самому краю архіпелагу в одному з найбільш безплідних і вітряних місць на заході Швеції.

Енрот зазначила, що ізоляція дасть їй «час подумати і побути на самоті» після напруженого року в умовах пандемії. Також вона вже почала публікувати щоденники з маяка.

Медсестра, яка виїхала на острів минулої суботи, дивиться фільми онлайн або в своїй кімнаті, або у вітальні. Також вона може дивитися кіно у верхньому приміщенні самого маяка, де організатори встановили невеликий екран, оточений приголомшливим видом.

Художній керівник 44-го кінофестивалю в Гетеборзі Йонас Холмберг сподівається, що цей екстремальний досвід допоможе усвідомити, як пандемія вплинула на відносини людства з кіно. «Під час цієї пандемії так багато людей звернулися до кіно в ізоляції, - сказав Холмберг. - Але пандемія також змінила наше сприйняття фільмів».

Кінофестиваль в Гетеборзі цього року проходить з 29 січня по 8 лютого. Як і більшість заходів, кінофестиваль перенесли в онлайн, оскільки коронавірусні обмеження забороняють публічні збори. Організатори створили платформу потокової передачі в реальному часі, доступну для людей, що живуть в Швеції, щоб відтворити віртуально досвід колективного перегляду кіно.