Український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду на фестивалі в США

Стрічку визнали найкращим міжнародним ігровим фільмом

Фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча отримав нагороду на фестивалі Santa Monica Film Festival в США. Як повідомляє Укрінформ, картину назвали найкращим міжнародним ігровим фільмом.

Кінофорум Santa Monica Film Festival - це прем'єрний показ американського і міжнародного незалежного кіно, який щорічно поводиться в Санта-Моніці, Каліфорнія. На фестивалі показують нові та інноваційні фільми.





Фільм «Мої думки тихі» вийшов в український прокат 16 січня 2020 року. За сюжетом, звукорежисер-невдаха Вадим відправляється на Закарпаття записувати звуки українських тварин. Разом з ним їде також його мати-таксистка, яка вчить його життя і постійно створює проблеми і комічні ситуації.

Восени фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду Discovery Award на кінофестивалі Raindance Film Festival у Великій Британії.

Фільм «Мої думки тихі» було створено у 2019 році, але вийшов в український прокат 16 січня 2020 року. Це комедія про хлопця, який вирушає на Закарпаття записувати звуки українських тварин і дорогою відновлює стосунки з мамою. Одну з головних ролей виконала франківська акторка Ірма Вітовська.

Режисер Антоніо Лукіч розповів, як з допомогою кіно можна популяризувати і розвивати Закарпаття. Також він поділився планами про створення туристичного маршруту за фільмом «Мої думки тихі». На цю поїздку вже є заявки, аби взяти участь у подорожі.