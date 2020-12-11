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    Швейцарія вводить жорсткий карантин у більшості районів

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    <span id="docs-internal-guid-f998c55b-7fff-8c62-ed83-c63dbe4403f3"><span>Усього у Шв</span><span>ейцарії за час пандемії зареєстровано 373 871 випадок зараження коронавірусом</span></span> - Швейцарія вводить жорсткий карантин у більшості районів
    Усього у Швейцарії за час пандемії зареєстровано 373 871 випадок зараження коронавірусом
    Фото: pixabay

    Уряд обговорить питання щодо введення ще суворіших обмежень на своєму засіданні 18 грудня

    Влада Швейцарії у зв'язку з високим рівнем захворюваності коронавірусом ухвалила рішення скоротити час роботи магазинів, барів і ресторанів практично на всій території країни. Про це пише SWI.

    Із суботи 12 грудня й до 22 січня 2021 року заклади працюватимуть до 19:00 за місцевим часом, а в районах, де епідемічна ситуація краща до 23:00. Також жителям дозволено збиратися в групи не більше п'яти осіб.

    Обмеження не торкнуться швейцарських кантонів, у яких рівень поширення вірусу нижче, ніж загалом по країні, а індекс репродукції Covid-19 нижче одиниці, тобто один інфікований у середньому заражає менше однієї особи.

    Водночас уряд обговорить питання щодо введення ще суворіших обмежень на своєму засіданні 18 грудня.

    11 грудня за добу в Швейцарії виявили 5 136 нових випадків коронавірусу і зафіксували 106 смертей. Всього в Швейцарії за час пандемії зареєстровано 373 871 випадок зараження коронавірусом. 5 888 осіб померли, а 288 400 осіб вилікувалися.

    Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення запровадити на всій території країни комендантську годину у зв'язку з пандемією Covid-19. Комендантська година, яка запроваджується з вівторка, 15 грудня, триватиме з 20:00 до 6:00. Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро.

    Влада Данії також посилює карантин. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також посилив комендантську годину, введену через пандемію коронавірусу. Жителі країни на вихідних перебуватимуть у повній ізоляції.

    Естонія з наступного тижня закриває школи та інші заклади освіти і призупиняє діяльність центрів дозвілля через ситуацію з коронавірусом. Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    Іноді жорсткі карантинні обмеження спричиняють трагічні випадки. Наприклад, поліція Албанії застрелила 25-річного Клодіана Рашу за порушення комендантської години в країні.

    Теги: Швейцарія коронавірус
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