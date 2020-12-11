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    У світі

    У Франції запровадять комендантську годину

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    <p>Комендантська година, яка запроваджується з вівторка, 15 грудня, триватиме з 20:00 до 6:00</p> - У Франції запровадять комендантську годину

    Комендантська година, яка запроваджується з вівторка, 15 грудня, триватиме з 20:00 до 6:00

    Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро

    Уряд Франції ухвалив рішення запровадити на всій території країни комендантську годину у зв'язку з пандемією Covid-19.

    Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на заяву прем’єра Франції Жана Кастекса.

    Комендантська година, яка запроваджується з вівторка, 15 грудня, триватиме з 20:00 до 6:00. Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро.

    Зазначається, що обмежень можна буде не дотримуватися з професійних та медичних причин, вагомих сімейних обставин, також вони не поширюватимуться на вигул хатніх тварин. На Різдво, 24 грудня, комендантська година буде тимчасово скасована, а от у новорічну ніч обмеження діятимуть.

    За словами Кастекса, щонайменше до 7 січня будуть закриті музеї, театри й кінотеатри, а відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.

    Раніше Франція представила план масової вакцинації населення від коронавірусу.

    Зазначимо, Франція допускає третю хвилю пандемії Covid-19 після свят.

    Теги: Франція музеї штраф карантин населення коронавірус комендантська година
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