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    У світі

    Естонія закриває школи й університети через спалах коронавірусу

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    <p>За останню добу в Естонії зареєстрували 547 нових заражень коронавірусом</p> - Естонія закриває школи й університети через спалах коронавірусу

    За останню добу в Естонії зареєстрували 547 нових заражень коронавірусом

    Фото з відкритих джерел

    Якщо після цього ситуація з епідемією не покращиться, обмеження продовжать і після 4 січня

    Естонія з наступного тижня закриває школи та інші заклади освіти і призупиняє діяльність центрів дозвілля через ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє ERR.

    За рекомендаціями наукової ради та Департаменту охорони здоров’я, уряд вирішив з 14 грудня до 4 січня закрити школи, профтехучилища й університети. У цей період навчання може відбуватися лише дистанційно.

    Продовжити навчання «офлайн» можуть лише діти з особливими освітніми потребами. Також за умови дотримання заходів безпеки дозволяється проводити персональні консультації, проводити олімпіади, практику та екзамени. Дитсадки водночас не закривають.

    Крім того, призупиняють діяльність центрів дозвілля, аматорських колективів і заняття спортом як для дітей, так і дорослих – окрім індивідуальних занять спортом на свіжому повітрі. Обмеження щодо тренувань не будуть поширюватися лише на професійних спортсменів.

    Якщо після цього ситуація з епідемією не покращиться, обмеження продовжать і після 4 січня. 

    За останню добу в Естонії зареєстрували 547 нових заражень коронавірусом. Це один з найвищих показників за увесь час епідемії. Більше хворих було лише минулої суботи, 5 грудня, коли повідомили про 561 нового хворого.

    Нагадаємо, що з 13 листопада Естонія посилила карантин через Covid-19.

    Теги: діти Естонія навчання уряд
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