Влада Данії запровадила жорсткий карантин

Карантинні заходи зачіплять близько 79% населення країни

Влада Данії посилює карантин ще в 31 із 98 муніципалітетів країни у зв’язку з тим, що приріст нових випадків Covid-19 побив антирекорд, перевищивши три тисячі.

Про це повідомляє The Local із посиланням на міністра охорони здоров’я Данії Магнуса Х’юніке.

Зазначається, що посилені заходи набудуть чинності з 4 години дня 11 грудня і триватимуть до 3 січня.

Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе, спортзалів та басейнів (окрім місць тренування професійних спортсменів), музеїв, кінотеатрів, бібліотек тощо.

Школярі від 5 класу і старші перейдуть на дистанційне навчання, як і вся вища освіта. Екзамени не скасовуються, але відбудуться переважно онлайн.

Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу. Бізнес просять вчинити так само.

Раніше посилені карантинні обмеження діяли у 38 муніципалітетах. Відтепер заходи поширюватимуться на всю територію регіонів Зеландія та Центральна Ютландія, включно з великим містом Ольборг, де проживає понад 200 тисяч осіб. Загалом там проживають близько 79% населення країни.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно в Україні буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.