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    У світі

    Влада Данії запровадила жорсткий карантин

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    <p>Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе</p> - Влада Данії запровадила жорсткий карантин

    Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе

    Карантинні заходи зачіплять близько 79% населення країни

    Влада Данії посилює карантин ще в 31 із 98 муніципалітетів країни у зв’язку з тим, що приріст нових випадків Covid-19 побив антирекорд, перевищивши три тисячі.

    Про це повідомляє The Local із посиланням на міністра охорони здоров’я Данії Магнуса Х’юніке.

    Зазначається, що посилені заходи набудуть чинності з 4 години дня 11 грудня і триватимуть до 3 січня.

    Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе, спортзалів та басейнів (окрім місць тренування професійних спортсменів), музеїв, кінотеатрів, бібліотек тощо.

    Школярі від 5 класу і старші перейдуть на дистанційне навчання, як і вся вища освіта. Екзамени не скасовуються, але відбудуться переважно онлайн.

    Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу. Бізнес просять вчинити так само.

    Раніше посилені карантинні обмеження діяли у 38 муніципалітетах. Відтепер заходи поширюватимуться на всю територію регіонів Зеландія та Центральна Ютландія, включно з великим містом Ольборг, де проживає понад 200 тисяч осіб. Загалом там проживають близько 79% населення країни.

    Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно в Україні буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: бізнес Данія навчання карантин влада коронавірус
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