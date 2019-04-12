Швейцарія готується обирати новий винищувач



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Демонстраційні польоти відбудуться протягом квітня-липня

Берн має намір закупити від 30 до 40 винищувачів

В Швейцарії відбудуться пробні польоти п’яти типів літаків, які Берн розглядає як можливі варіанти оновлення свого парку винищувальної авіації.

Про це пише ресурс Defense News.

Демонстраційні польоти відбудуться протягом квітня-липня.

Відповідні польоти відбуваються в рамках програми Air 2030, вартість якої складає 8,2 млрд доларів, із яких 6 млрд доларів потратять на закупівлю винищувачів, а решту на нові системи протиповітряної оборони.

До участі в демонстраційних польотах залучать американські літаки F/A-18 Super Hornet, F-35 Lighting II, французький Dassault Rafale, британсько-німецько-італійський Eurofighter Typhoon та шведський Saab JAS 39 Gripen E. Кожен літак протестують протягом восьми польотів, один із яких обов’язково має бути в нічних умовах.

Літаки виступатимуть в наступній черговості: Eurofighter Typhoon, F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, F-35 Lightning II, Saab JAS 39 Gripen E.

Всього Берн має намір закупити від 30 до 40 винищувачів. При цьому щонайменше чотири літаки повинні бути готові піднятися в повітря в найкоротший можливий час.