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    Швейцарія готується обирати новий винищувач

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    Демонстраційні польоти відбудуться протягом квітня-липня - Швейцарія готується обирати новий винищувач
    Демонстраційні польоти відбудуться протягом квітня-липня

    Берн має намір закупити від 30 до 40 винищувачів

    В Швейцарії відбудуться пробні польоти п’яти типів літаків, які Берн розглядає як можливі варіанти оновлення свого парку винищувальної авіації.

    Про це пише ресурс Defense News.

    Демонстраційні польоти відбудуться протягом квітня-липня.

    Відповідні польоти відбуваються в рамках програми Air 2030, вартість якої складає 8,2 млрд доларів, із яких 6 млрд доларів потратять на закупівлю винищувачів, а решту на нові системи протиповітряної оборони.

    До участі в демонстраційних польотах залучать американські літаки F/A-18 Super Hornet, F-35 Lighting II, французький Dassault Rafale, британсько-німецько-італійський Eurofighter Typhoon та шведський Saab JAS 39 Gripen E. Кожен літак протестують протягом восьми польотів, один із яких обов’язково має бути в нічних умовах.

    Літаки виступатимуть в наступній черговості: Eurofighter Typhoon, F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, F-35 Lightning II,  Saab JAS 39 Gripen E.

    Всього Берн має намір закупити від 30 до 40 винищувачів. При цьому щонайменше чотири літаки повинні бути готові піднятися в повітря в найкоротший можливий час.

    Швейцарія літак повітря
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