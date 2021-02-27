Голова Спілки журналістів України відвідав збори пропагандистів Медведчука та Януковича

Микола Томіленко керує Національною спілкою журналістів України з 2014 року

Сергій Томіленко побачив в Україні «атаку на журналістів»

На установчому зібранні так званого «Клубу захисту журналістів», до якого увійшли працівники ЗМІ з яскраво проросійською позицією, перед присутніми виступив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Під час зборів клубу проросійських медійників. Фото: «Страна»

Як повідомляє сайт «Страна», Томіленко зокрема розповів присутнім «про загрози скандального закону про медіа, який уже найближчим часом може бути виставлений на розгляд Верховної Ради».

До руху долучились 50 людей – працівників медіа і громадських діячів проросійського спрямування. Серед них «Страна» називає:

ведучих «каналів Медведчука» Діану Панченко, Надію Сасс, Василя Апасова та інших;

Руслана Коцабу – ведучого «каналів Медведчука» та проросійського діяча, який заперечує російську агресію та звинувачує українських військових у злочинах;

відеоблогерку «Страны» Олесю Медведєву;

колишнього прессекретаря Віктора Януковича Дениса Іванеска;

ведучого каналу КРТ та репера Таріка Незалежка;

медіаменеджера та ведучого Дмитра Васильця, якого звинувачували у сприянні тероризму;

колишню голову Партії Шарія Антоніну Бєлоглазову;

ведучого каналу «Наш» Макса Назарова та інших.

Співзасновники руху звернулись до Володимира Зеленського з вимогою припинити «атаку на журналістів» та запросили однодумців долучатись, заповнивши онлайн-форму.

Раніше Сергій Томіленко виступив проти запровадження санкцій проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака та «каналів Медведчука», які формально належать Козакові. На початку лютого Сергій Томіленко назвав закриття телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik «наступом на свободу слова», але згодом уточнив, що це його персональна позиція, яка не збігається із позицією Секретаріату НСЖУ.