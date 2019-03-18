Си Цзиньпін готується до європейського турне



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Лідер КНР Си Цзиньпін їде в Європу

Китайський лідер планує відвідати Париж, Рим і Монако

МЗС КНР заявило про те, що глава держави Си Цзиньпін відвідає 21-26 березня низку європейських країн із державними візитами. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Мова йде про Францію, Італію і Монако. В рамках візиту до Італії заплановане підписання юридичного необов’язкового меморандуму про приєднання Риму до реалізації китайського проекту «Один пояс, один шлях», вартість якого складає до 1 трлн. доларів.

У відповідь на таке рішення італійського уряду президент Франції Еманюель Макрон заявив про необхідність формування єдиного підходу ЄС щодо КНР. На думку французького лідера співпраця із Пекіном має базуватися на принципах рівності і взаємності, що означає повагу до суверенітету інших країн.

Окрім того Париж має намір запровадити додаткові перевірки обладнання китайського телекомунікаційного гіганта Huawei на фоні претензій до цієї компанії із боку США.

Нагадаємо, що минулого тижня Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами.

Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше. Термін ув’язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.