Країни Центральної і Східної Європи розчаровані співпрацею із КНР в рамках механізму «16+1»



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Із 2012 року фіксується лише зростання торговельного дефіциту в торгівлі країн ЦСЄ із КНР

Черговий саміт в рамках механізму «16+1»пройде на початку квітня в Хорватії

В середовищі країн Центральної і Східної Європи росте розчарування механізмом взаємодії із КНР під назвою «16+1».

Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Відповідний механізм був створений в 2012 році в рамках візиту тодішнього прем’єр-міністра КНР Вень Цзябао до Варшави. Пекін тоді обіцяв збільшити інвестиції в країни регіону, а також відкрити спеціальні економічні зони.

Проте із того часу фіксується лише зростання торговельного дефіциту в торгівлі країн ЦСЄ із КНР. Дефіцит торгівлі товарів між Польщею і КНР виріс із 10,3 млрд доларів до 28,4 млрд за останні шість років. Консул Польщі в Гуанчжоу Йоханна Скочек нарікала минулого року на те, що поїзди із товарами, які відправляються в Європу, повертаються до КНР практично пустими. Регіон так і не побачив масштабних інвестицій із боку КНР. Китайські компанії лише зосереджені на реалізації інфраструктурних проектів на Балканах. Часто це відбувається за гроші ЄС, як це є із створенням мосту Пелєшаць в Хорватії.

У таких умовах відбувається підготовка до чергового саміту в рамках формату «16+1», який має пройти на початку квітня в хорватському місті Дубровнік. Саміт буде проходити в умовах, коли Європейська комісія назвала КНР «економічним супротивником». Окрім того, такі країни, як Польща і Чехія, розглядають можливість виключення китайської компанії Huawei із створення мережі бездротового інтернету нового покоління 5G. Як наслідок, окремі експерти очікують, що КНР на саміті в Дубровніку може оголосити про зниження торговельних бар’єрів для товарів із ЦСЄ.