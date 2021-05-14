Силовики біля Криму вчилися відбивати напад російської армії

У Херсоні провели перевірку готовності військових відбити можливий напад Росії з окупованого Криму

У Херсоні відбувся оперативно-штабний збір Служби безпеки України. Він був присвячений безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час зборів силовики перевірили готовність України до захисту у випадку поширення збройної агресії Росії. Зокрема, щодо можливого нападу РФ вглиб території України.

Особливу увагу приділили протидії терористичним загрозам, розвідці у прикордонних з окупованим Кримом районах, гарантованому захисту конституційних прав і свобод громадян України.

Також учасники відпрацювали механізми взаємодії органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій Криму.

Обговорювали також застосування санкцій щодо осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності та роботи на окупантів.

Крім того, підіймалася тема формування доказової бази та стану розкриття кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройної агресії РФ проти України

У заході взяли участь представники Ради національної безпеки та оборони України, Збройних сил, Державної прикордонної служби, Прокуратури в АР Крим та м. Севастополь, Національної поліції, Державного бюро розслідувань, регіонального відділення Фонду державного майна, Державної фіскальної служби, Державної міграційної служби, Державної споживчої служби, Укртрансбезпеки.

Минулого тижня прикордонники показали, як кораблі РФ перешкоджали українсько-американським навчанням. Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.