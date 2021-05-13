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    Кива відмовився говорити з ветеранами «Азову». Його обізвали «сцикл*м»

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    Кандидат наук Кива прокоментував справу Медведчука сексистським висловом з матюком - Кива відмовився говорити з ветеранами «Азову». Його обізвали «сцикл*м»
    Кандидат наук Кива прокоментував справу Медведчука сексистським висловом з матюком
    Фото з відкритих джерел

    Кива не прийшов на зустріч із ветеранами батальйону особливого призначення «Азов»

    У Києві ввечері, 12 травня, під студією «Ток-шоу № 1» телеканалу «Україна 24» перед початком шоу зібралися декілька десятків молодих людей. Пізніше з’ясувалося, що це ветерани батальйону особливого призначення «Азов». Під студією вони чекали народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву, який мав прийти на етер.

    Як розповів екскомандир батальйону Максим Жорін в Telegram, вони хотіли з ним поговорити, але нардеп так і не з’явився. У зв’язку з цим, Жорін назвав Киву «ссиклом».

    «У відповідь медведчуківська шавка надіслала десяток своїх тітушок – більше, мабуть, цей серйозний «антифашистський рух» зібрати не зміг. Сам ватний ідіот приїхати на ефір відмовився, включився дистанційно. Ще й набрехав щось про допомогу Медведчуку «готуватись до суду в офісі». Очевидно, що ссиклива дурна вата хоробра лише в Інтернеті», – написав Жорін.

    Раніше ми повідомляли, що народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива порівняв брифінг генпрокурора і глави СБУ про оголошення підозр у державній зраді його однопартійцям Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку з «х*єм на паркані».

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ депутат Азов Ілля Кива
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