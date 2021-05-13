СБУ викрила фейкові органи місцевого самоврядування на Кіровоградщині (фото)

Через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону

Зловмисники намагалися створити «паралельні» територіальні громади

СБУ викрила організоване угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області. Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели «установчі збори», на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення «керівників».

Встановлено, що через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону.

Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили:

документацію фейкових ОТГ;

фіктивні посвідчення «депутатів»;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації.

У межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ у Кіровоградській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, що у березні цього року СБУ заблокувала діяльність аналогічної фейкової ОТГ на території Кіровоградської області.



