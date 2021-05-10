Прикордонники показали, як кораблі РФ перешкоджали українсько-американським навчанням (відео)

За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ»

Навчання проходили в Чорному морі протягом двох днів

Протягом двох днів флагман Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» і корабель Берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання в морі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ». Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами NATO.

Як повідомили в ДПСУ, відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля – всі елементи навчань традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ.

Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.

Нагадаємо, сьогодні американський фрегат Hamilton зайшов в Одесу і пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

USCGC Hamilton увійшов у чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников».

За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час, як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.