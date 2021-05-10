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    Прикордонники показали, як кораблі РФ перешкоджали українсько-американським навчанням (відео)

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    За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України &laquo;Старобільськ&raquo; - Прикордонники показали, як кораблі РФ перешкоджали українсько-американським навчанням (відео)
    За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ»
    Фото: ДПСУ

    Навчання проходили в Чорному морі протягом двох днів

    Протягом двох днів флагман Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» і корабель Берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання в морі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ». Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами NATO.

    Як повідомили в ДПСУ, відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля – всі елементи навчань традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ.

    Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.

    Нагадаємо, сьогодні американський фрегат Hamilton зайшов в Одесу і пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

    USCGC Hamilton увійшов у чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников».

    За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час, як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

    Теги: прикордонники США корабель навчання
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