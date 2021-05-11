Медведчук передавав у Росію секретні дані про ЗСУ

Козак і Медведчук готували проєкт «Промінь» – план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ.

Як відомо, 11 травня Віктору Медведчук та Тарасу Козаку оголосили три підозри. Їх підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії й скоріш за все перебуває там й сьогодні, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад та бойову підготовку. Такий собі подарунок для спецслужб Росії», – розповів Баканов.

Слідство вважає, що саме для Росії призначалась інформація. Баканов уточнив, що цей епізод стався у серпні 2020 року.

Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Організація мала під виглядом опіки над українцями в Росії створити інфраструктури впливу через трудових мігрантів. Козак безпосередньо спілкувався з представниками Росії щодо цього.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. Кілька годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».

Сьогодні стало відомо, що в київському будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука відбуваються обшуки. Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри нардепам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке».

Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України. Мова йде про незаконний видобуток газу на родовищі «Глибока» у окупованому Росією Криму. Після анексії півострова в 2014 контроль над цим родовищем, яке належало компанії «Чорноморнафтогаз» отримала близька до Медведчука компанія «Нові проєкти». Обʼєм покладів газу на цій ділянці оцінюється у 38 млрд гривен.

На брифінгу також були озвучені телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії, в яких мова йшла про механізм переоформлення цього родовища на близьку до нардепа компанію. У 2015 році Медведчук залучив до цього процесу Козака.