МВС застерігає: за селфі у виборчій кабінці можна потрапити до тюрми



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У міністерстві нагадали про відповідальність за порушення виборчого законодавства

У МВС закликають виборців не розголошувати таємницю свого волевиявлення

У Міністерстві внутрішніх справ попереджають, що за селфі у виборчій кабінці загрожує тюремне ув’язнення. Про це на брифінгу повідомив радник глави МВС Іван Варченко.

Варченко звернувся і до виборців із застереженням не розголошувати таємницю свого волевиявлення.

«Ми нагадуємо виборцю: ви не повинні нікому звітувати про своє волевиявлення. Більше того, це звітування може нести ознаки кримінального злочину, оскільки виборець може нести покарання за розголошення результатів свого волевиявлення. Ви не маєте права фотографувати свій бюлетень, не маєте права демонструвати його на виборчій дільниці, тому що це порушення таємниці волевиявлення. Тобто жодних селфі у кабінках, жодних звітів», - наголосив Варченко.

Він нагадав, що у статті 7 закону про вибори президента України йдеться про те, що голосування є таємним і контроль над волевиявленням виборців забороняється.

«Фотографування та фіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення є порушенням таємниці голосування. Стаття 159 Кримінального кодексу передбачає, що виборець, який собі це дозволить, може понести покарання до 3 років обмеження волі», - додав представник МВС.

Разом з тим він уточнив, що брати участь у екзит-полах не є порушенням таємниці голосування з боку виборців.

«Відповідальність передбачена за публічну демонстрацію волевиявлення: це коли виборець вийшов з кабінки і показує свій бюлетень. Коли виборець у приватному спілкуванні сказав друзям, дружині або особі, що проводить екзит-пол, за кого він проголосував, це не є порушенням таємниці голосування», - пояснив він.

Також Варченко закликав членів окружних та дільничних виборчих комісій не порушувати виборче законодавство.

«Дорогі члени виборчих комісій, пам’ятайте, що, окрім прав членів комісій, ви маєте забезпечити чесні вибори і на вас покладені певні обмеження – ви маєте бути неупередженими та політично нейтральними», - сказав радник міністра.