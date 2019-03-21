Кокаїн на $50 млн, який вилучили на Одещині, приїхав у контейнері з бананами



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За даними СБУ, зловмисники планували переправити наркотики до країн Європи Фото: СБУ

Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кілограмів

Значна партія кокаїну, яку викрили правоохоронці на Одещині, знаходилася в контейнері з бананами, які імпортувались в Україну.

Про це 21 березня повідомляє прес-центр СБУ.

«Співробітники управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС викрили та ліквідували морський канал контрабанди з країни Південної Америки великої партії кокаїну. Під час здійснення перевірочних заходів щодо вантажів, які транспортуються з регіонів світу, що є традиційними виробниками наркотиків, правоохоронці блокували спробу переправлення великої партії кокаїну в контейнері з бананами, які імпортувались в Україну», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення поглибленого огляду вантажу в контейнері із фруктами було виявлено пакунки з порошком білого кольору. Здійснений експрес-аналіз показав, що розфасований порошок є кокаїном.

«Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кілограмів, орієнтовною вартістю на тіньовому ринку понад 51 млн доларів. За наявними даними, наркотики планувалось переправити до країн Європи», - повідомили в СБУ.

На підставі отриманих матеріалів СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, які причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.