  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кокаїн на $50 млн, який вилучили на Одещині, приїхав у контейнері з бананами

    • Розсилка
    <p>За даними СБУ, зловмисники планували переправити наркотики до країн Європи</p> - Кокаїн на $50 млн, який вилучили на Одещині, приїхав у контейнері з бананами

    За даними СБУ, зловмисники планували переправити наркотики до країн Європи

    Фото: СБУ

    Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кілограмів

    Значна партія кокаїну, яку викрили правоохоронці на Одещині, знаходилася в контейнері з бананами, які імпортувались в Україну.

    Про це 21 березня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Співробітники управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС викрили та ліквідували морський канал контрабанди з країни Південної Америки великої партії кокаїну. Під час здійснення перевірочних заходів щодо вантажів, які транспортуються з регіонів світу, що є традиційними виробниками наркотиків, правоохоронці блокували спробу переправлення великої партії кокаїну в контейнері з бананами, які імпортувались в Україну», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що під час проведення поглибленого огляду вантажу в контейнері із фруктами було виявлено пакунки з порошком білого кольору. Здійснений експрес-аналіз показав, що розфасований порошок є кокаїном.

    «Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кілограмів, орієнтовною вартістю на тіньовому ринку понад 51 млн доларів. За наявними даними, наркотики планувалось переправити до країн Європи», - повідомили в СБУ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Кокаїн на $50 млн, який вилучили на Одещині, приїхав у контейнері з бананами
    Кокаїн на $50 млн, який вилучили на Одещині, приїхав у контейнері з бананами
    Кокаїн на $50 млн, який вилучили на Одещині, приїхав у контейнері з бананами
    Фото: СБУ

    На підставі отриманих матеріалів СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, які причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

    Читайте також
    СБУ кримінал контрабанда Одеса Одещина наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ