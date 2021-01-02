Сім держав Африки увійшли в топ-10 за ростом ВВП

Серед рекордсменів минулорічного економічного росту зімбабвійський цифровий банк та нігерійський телеком

Із десяти країн світу, що продемонстрували найшвидші темпи росту ВВП семеро знаходяться на Африканському континенті. За підрахунками агентства Bloomberg, лише три з топ-10 розташовані у Азії: це Бангладеш, Вʼєтнам і Китай. Решта сім з ростом від 1% до 3% – африканські Ефіопія, Уганда, Кот д'Івуар, Єгипет, Гана, Руанда і Кенія.

За прогнозами агентства, п'ять з цієї сімки залишаться в топ-10 і в 2022 році. У 2018 році в топ-10 було троє африканських країн, в 2015 році – четверо. Багато країн континенту непогано справлялися з пандемією, пояснює агентство, при цьому в них молоде населення, а в економіці зростає частка нових галузей.

Так, за десятиліття вага телекомунікацій в ринковій капіталізації континенту зросла з 13% до 29%, а сировинних і енергетичних галузей впала до 23% з 34%. Індекс топ-200 найбільших компаній Африки на південь від Сахари в цьому році виріс на 13%. За останні п'ять років ці компанії виросли на 324% при зростанні ринків, що розвиваються на 67%. Серед світових лідерів зростання цього року – інтегратор даних про водіння автомобілів південноафриканська Cartrack (+76%), зімбабвійський цифровий банківський холдинг CBZ і нігерійський телеком MTN Nigeria (+58%).

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