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    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися

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    Фото: Roger Anis/AP - У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    Фото: Roger Anis/AP

    Крім людських останків в похованнях були знайдені папіруси, глиняний посуд і розфарбовані саркофаги для мумій

    Кілька древніх гробниць з приблизно 40 муміями були виявлені в провінції Мінья в 250 км на південь від Каїра (Єгипет). Вирізані в скелях похоронні камери належали сімейству середнього класу, члени якого, ймовірно, жили в епоху Птолемеїв, римський або ранній візантійський період.

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    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
    Фото: Roger Anis/AP

    Варто зазначити, що мумії збереглися в хорошому стані. Серед покійних - не менше 10 дітей. Крім людських останків в похованнях були знайдені папіруси, глиняний посуд і розфарбовані саркофаги для мумій. Деякі артефакти супроводжено написами на давньоєгипетській мові. Причому використана та форма письма, яка була властива простолюду.

    Джерело: Газета.Ru

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