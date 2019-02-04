У Єгипті археологи знайшли близько 40 мумій, які дуже добре збереглися
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Фото: Roger Anis/AP
Крім людських останків в похованнях були знайдені папіруси, глиняний посуд і розфарбовані саркофаги для мумій
Кілька древніх гробниць з приблизно 40 муміями були виявлені в провінції Мінья в 250 км на південь від Каїра (Єгипет). Вирізані в скелях похоронні камери належали сімейству середнього класу, члени якого, ймовірно, жили в епоху Птолемеїв, римський або ранній візантійський період.
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Варто зазначити, що мумії збереглися в хорошому стані. Серед покійних - не менше 10 дітей. Крім людських останків в похованнях були знайдені папіруси, глиняний посуд і розфарбовані саркофаги для мумій. Деякі артефакти супроводжено написами на давньоєгипетській мові. Причому використана та форма письма, яка була властива простолюду.
Джерело: Газета.Ru