У Єгипті повітряну кулю з туристами віднесло в гори



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Ніхто з одинадцяти осіб, які перебували в кошику, не постраждав

В Єгипті сильний вітер поніс повітряну кулю з туристами в гори, повідомило єгипетське міністерство цивільної авіації.

Інцидент стався вранці 20 червня. У аеростаті перебували 11 осіб, вони піднялися в повітря над стародавніми храмами неподалік від міста Луксор на сході країни.

У якийсь момент кулю підхопило потоками повітря і понесло в гористу місцевість. В кошику перебували п'ятеро осіб з Китаю, четверо з Індії, один британець, а також один єгиптянин-пілот.

У результаті куля благополучно приземлилася, рятувальники в ході пошукової операції виявили зниклих туристів. Ніхто не постраждав.

Також зазначимо, що у 2018 році туроператори звозили за кордон майже 3 млн 148 тис. українських туристів. Це випливає зі звітів 537 ліцензованих туроператорів. Хоча це і складає 20% з загальної кількості компаній, але звіти подають зазвичай великі гравці туристичного ринку, на яких припадає левова частка туристів.