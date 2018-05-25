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    Синод Московської церкви в Україні попередив митрополита, який підтримує автокефалію

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    Преосвященний митрополит Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександр (Драбинко), вікарій Київської Митрополії - Синод Московської церкви в Україні попередив митрополита, який підтримує автокефалію
    Преосвященний митрополит Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександр (Драбинко), вікарій Київської Митрополії

    Олександра Драбинка, який відомий своєю проукраїнською позицією, звинуватили у «непристойній поведінці»

    Священний Синод Української Православної Церкви Московського патріархату під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія звинуватив у «непристойній поведінці» Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), вікарія Київської Митрополії, який підтримав автокефалію української церкви. 
    Про це повідомляється в журналі засідань Синоду УПЦ МП.

    «Закликати Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра своєю непристойною поведінкою та життям не порочити високий сан єпископа, який він носить, а також надалі утриматися від будь-яких публічних виступів та висловлювань, що викликають обурення серед єпископату, кліриків та мирян Української Православної Церкви і вносять спокусу в серця віруючих. В разі ігнорування цим братським напоумленням, Священний Синод буде змушений прийняти інше рішення дисциплінарно-канонічного характеру», - йдеться в рішенні Синоду.

    Московські священники нагадали  Преосвященному митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському Олександру ( Драбинко) про те, що Священний Синод Української Православної Церкви на засіданні від 25 квітня 2013 року лише відізвав довідку до Журналу №23 від 21 лютого 2012 року, а не скасував її як таку.

    Тоді було вирішено звільнити Преосвященного Олександра (Драбинко), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви та з посади головного редактора офіційного сайту Української Православної Церкви і  вивести Преосвященного Олександра (Драбинко), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії зі складу постійних членів Священного Синоду Української Православної Церкви.

    Нагадаємо, митрополит Драбинко раніше був особистим секретарем вже покійного митрополита Володимира, який помер 5 липня 2014 року. Драбинко вважається одним з найбільш проукраїнських церковників в УПЦ МП. 
    церква УПЦ МП православна церква Олександр Драбинко
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