Синод Московської церкви в Україні попередив митрополита, який підтримує автокефалію

Священний Синод Української Православної Церкви Московського патріархату під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія звинуватив у «непристойній поведінці» Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), вікарія Київської Митрополії, який підтримав автокефалію української церкви.

«Закликати Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра своєю непристойною поведінкою та життям не порочити високий сан єпископа, який він носить, а також надалі утриматися від будь-яких публічних виступів та висловлювань, що викликають обурення серед єпископату, кліриків та мирян Української Православної Церкви і вносять спокусу в серця віруючих. В разі ігнорування цим братським напоумленням, Священний Синод буде змушений прийняти інше рішення дисциплінарно-канонічного характеру», - йдеться в рішенні Синоду.

Московські священники нагадали Преосвященному митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському Олександру ( Драбинко) про те, що Священний Синод Української Православної Церкви на засіданні від 25 квітня 2013 року лише відізвав довідку до Журналу №23 від 21 лютого 2012 року, а не скасував її як таку.

Тоді було вирішено звільнити Преосвященного Олександра (Драбинко), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви та з посади головного редактора офіційного сайту Української Православної Церкви і вивести Преосвященного Олександра (Драбинко), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії зі складу постійних членів Священного Синоду Української Православної Церкви.