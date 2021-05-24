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    Порушення Чиказької конвенції. ІКАО скликала термінове засідання через інцидент в Білорусі

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    IКAO стурбована інцидентом з літаком Ryanair у Мінську&nbsp; - Порушення Чиказької конвенції. ІКАО скликала термінове засідання через інцидент в Білорусі
    IКAO стурбована інцидентом з літаком Ryanair у Мінську 
    Фото з відкритих джерел

    Низка країн закликали ІКАО заборонити польоти у повітряному просторі Білорусі

    Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО. Про це організація оголосила на сторінці у Twitter.

    «Голова Ради ІКАО призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ІКАО на 27 травня щодо інциденту, що відбувся під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року», – заявили в ІКАО.

    До цього низка країн закликали ІКАО заборонити польоти у повітряному просторі Білорусі. Організація припускає, що інцидент міг стати порушенням Чиказької конвенції 1944 року, яка лежить в основі діяльності сучасної цивільної авіації.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Крім того, український президент доручив Кабміну припинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне питання український уряд розгляне вже 25 травня.

    Сьогодні 24 травня у Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів. Як повідомили білоруські ЗМІ, на літаку шукали вибухівку.

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    Теги: Білорусь ЄС літак авіаперевезення скандал Ryanair повітря
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    Порушення Чиказької конвенції. ІКАО скликала термінове засідання через інцидент в Білорусі