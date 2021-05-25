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    Синоптики попередили про похолодання. В Україну повертаються дощі з грозами

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    Синоптики попередили про похолодання. В Україну повертаються дощі з грозами
    фото pravda.com.ua

    Така погода буде триматись мінімум до суботи

    В Україну знову повертаються грозові дощі, зокрема у Київ. В деяких регіонах температура повітря опуститься і буде шквальний вітер. Про це повідомляє пресцентр «УкрГідрометцентру».

    З 26 травня західні, північні та частково центральні (Київська, Черкаська, Житомирська) області накриють дощі з грозами. Температура повітря буде коливатись від +20 до +28, а вночі від +10 до +15.

    27 травня дощі підуть далі на схід, температура повітря в східних та південних областях досягне +28. На заході буде +20+22.

    Вже 28 травня всі області, крім Луганської та Донецької, накриють сильні дощі та грози. Така погода буде триматись мінімум до суботи.

    Нагадаємо, з 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

    Теги: прогноз погоди Київ Україна повітря вітер весна
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    Синоптики попередили про похолодання. В Україну повертаються дощі з грозами