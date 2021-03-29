У чотирьох областях України стартувала посівна кампанія

Аграрії почали засівати поля Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей

В Україні розпочато сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Станом на 25 березня 2021 року сільгоспвиробники Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей посіяли 106,3 тис. га, або 1% до прогнозу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними Мінекономіки, зокрема, господарства Херсонської області посіяли 97,6 тис. га (58% до прогнозу) ярих культур, з яких 84,1 тис. га (89%) ячменю, 9,9 тис. га гороху, 1,82 тис. га пшениці та 1,75 тис. га вівса.

За попередніми даними областей, площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, або на 378 тис. га більше від показника 2020 року.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику – на рівні 5,4 млн га, сої – 1,4 млн га, цукрових буряків – близько 223 тис. га.

Також у відомстві вказали, що за даними Держстату озимих зернових посіяно на площі 7,96 млн га.

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