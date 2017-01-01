Синоптики прогнозують різку зміну погоди в Україні

У Києві дощ, температура від 3 до 5 градусів

У неділю, 24 грудня, в Україні пройде дощ, а в деяких областях з мокрим снігом. Температура повітря триматиметься на рівні від 2 до 8 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, на заході очікується дощ. Вдень температура повітря становитиме 4-6 градусів, у Волинській області від 5 до 7, а в Закарпатській від 3 до 5. Вночі в регіоні



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Синоптики попереджують про різку зміну погоди

У Києві дощ, температура від 3 до 5 градусів

У неділю, 24 грудня, в Україні пройде дощ, а в деяких областях з мокрим снігом. Температура повітря триматиметься на рівні від 2 до 8 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході очікується дощ. Вдень температура повітря становитиме 4-6 градусів, у Волинській області від 5 до 7, а в Закарпатській від 3 до 5. Вночі в регіоні похолоднішає до -4. На сході дощ з мокрим снігом, температура вдень від 2 до 4 градусів вище нуля. Вночі – від -2 до -4.

В центральній частині у Черкаській і Кіровоградській областях пройде дощ, а в Полтавській і Дніпропетровській – з мокрим снігом. Температура вдень від 3 до 6 градусів, а вночі – від -2 до -4.

На півночі в Київській і Житомирській областях дощ, а в Чернігівській – з мокрим снігом. Вдень стовпчик термометра підніметься до +6, а вночі опуститися до -4. У південному регіоні очікуються опади, повітря прогріється до +6 градусів, а в АР Крим – до +8.

У Києві дощ, температура від 3 до 5 градусів.