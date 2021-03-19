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    Напередодні локдауну Київ застряг у заторах

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    Сьогодні майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу - Напередодні локдауну Київ застряг у заторах
    Сьогодні майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу
    фото: Укрінформ

    Синоптики попереджали, що сьогодні у Києві буде вдень +3+5, а вночі -1+1, а також сніг з дощем

    19 березня, в останній робочий день перед локдауном, Київ, через погіршення погодних умов застряг у заторах.

    Із самого ранку в столиці йде мокрий сніг, на кількох вулицях утворились затори, причому у деяких районах міста проїхати взагалі неможливо.

    Як свідчать дані карти Google Maps, найважча ситуація на вулиці Борщагівській, проспекті Перемоги у напрямку в бік центру Києва.

    Важко проїхати на Подолі і на кількох містах через Дніпро, вулиці Набережно-Хрещатицька. Терпіння та увага водіям потрібні на мосту Патона та Дарницькому мосту.

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    Напередодні локдауну Київ застряг у заторах
    Напередодні локдауну Київ застряг у заторах
    Напередодні локдауну Київ застряг у заторах
    Напередодні локдауну Київ застряг у заторах

    Крім снігопаду, в столиці 19 березня сильний вітер. Синоптики попереджали, що сьогодні у Києві буде вдень +3+5, а вночі -1+1, а також сніг з дощем.

    Сьогодні майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень в країні коливатиметься від 0 до +8, однак вночі на у деяких західних регіонах вона опуститься до -6 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Київ пробки
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