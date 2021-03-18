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    Канікули в Україні: скільки ще школярі відпочиватимуть у 2021 році

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    Канікули в школах вже давно відпустили у вільне плавання і дозволили навчальним закладам самостійно регулювати час відпочинку та навчання для учнів - Канікули в Україні: скільки ще школярі відпочиватимуть у 2021 році
    Канікули в школах вже давно відпустили у вільне плавання і дозволили навчальним закладам самостійно регулювати час відпочинку та навчання для учнів

    Як буде складатися ситуація в школах далі – залежить від епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні, і в країні в цілому

    В Україні школярі вирушили на дострокові весняні канікули через пандемію коронавірусу. Цілком імовірно, що у 2021 році канікули навесні затягнуться на більш довший термін, оскільки епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватися.

    Канікули в школах вже давно відпустили у вільне плавання і дозволили навчальним закладам самостійно регулювати час відпочинку та навчання для учнів. Незмінними залишаються тільки основні правила – тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.

    Графік канікул на 2020-2021 рік

    На початку навчального року 2020-2021 Міністерство освіти та науки склало розклад семестрів і канікул, який має рекомендаційний характер.

    Перший семестр: з 1 вересня по 24 грудня 2020 року

    Другий семестр: з 11 січня по 28 травня 2021 року

    • Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада 2020 року
    • Зимові канікули: з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року
    • Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня 2021 року
    • Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня 2021 року

    Також були встановлені додаткові вихідні дні для школярів:

    • 25 грудня – Різдво
    • 8 березня – Міжнародний Жіночий день
    • 1 травня – День праці
    • 2 та 3 травня 2021 року – Великдень
    • 9 травня – День перемоги

    Як діти відпочивали в першому півріччі

    Восени графік канікул трохи зсунули – через місцеві вибори 25 жовтня та осінню хвилю коронавірусу.

    Взимку більшість шкіл продовжили канікули через локдаун в січні, і діти замість двох тижнів відпочивали майже цілий місяць, з 25 грудня по 24 січня.

    Весняні канікули змістилися у багатьох школах

    Весняні канікули змістилися у багатьох школах і частина дітей вже відгуляла свій відпочинок до середини березня, частина пішла на канікули в середині місяця, і не на один тиждень, а на два. А ще частина дітей готується після дистанційного навчання відправитися на канікули з 22 березня і пізніше.

    Так, на Харківщині учні 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання з 18 березня.

    З 18 березня у Києві також вирішили достроково почати весняні канікули для учнів середньої та старшої школи. Дитсадки та молодша школа працюватимуть у звичному режимі.

    Також через погіршення ситуації з коронавірусом Одеса та Львів перевели учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

    До чого варто готуватися батькам

    Як буде складатися ситуація в школах далі – залежить від епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні, і в країні в цілому. Не виключено, що в Україні знову введуть загальний карантин і дітям доведеться йти не тільки на дистанційне навчання, але і на додаткові канікули.

    Деякі школи вже готуються до продовження навчання в червні, щоб надолужити матеріал за вимушений відпочинок.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: вихідні діти освіта школа відпочинок канікули навчання Україна карантин учні школярі
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