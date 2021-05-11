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    Тепло, але місцями грози: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 20&deg; - Тепло, але місцями грози: прогноз погоди в Україні на сьогодні

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 20°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Найтепліше сьогодні буде на Закарпатті – до +26°

    У вівторок, 11 травня, у більшості областей України збережеться суха погода, температура повітря становитиме від 3° вночі до 23° вдень. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «11 травня мінлива хмарність. На Лівобережжі невеликі дощі, у східній частині помірні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с», – йдеться в прогнозі.

    Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східній частині вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

    У Києві сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень близько 20°.

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    Напередодні синоптик попередила українців про чергове похолодання.

    До слова, 11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї Карпат очікується значна снiголавинна небезпека.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
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