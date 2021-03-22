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    Синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня (карта)

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     До вихідних погода стабілізується, а стовпчики термометрів піднімуться до +8°
    Фото: pixabay

    Найближчого тижня в Україні йтимуть дощі, місцями з мокрим снігом

    Весь тиждень на території країни йтимуть дощі. Опади очікуються у всіх областях. Стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки в + 9°. Про це свідчать дані погоди УНІАН.

    У вівторок, 23 березня, дощі та мокрий сніг очікуються практично у всіх регіонах країни. У цей день трохи похолодає: стовпчики термометрів покажуть -6°…+5°.

    Погода 23 березня
    Погода 23 березня

    У середу, 24 березня, опади почнуть залишати територію України. Ясна та сонячна погода очікується у Львівській та Чернігівській областях. У західних регіонах буде суха хмарна погода. Дощі та хмари залишаться на сході, у центрі та на півдні країни.

    Погода 24 березня
    Погода 24 березня

    У четвер, 25 березня, погода буде такою ж, як і днем раніше. Опади очікуються на сході, у центрі та на півдні України, а на заході сонячно й сухо.

    Погода 25 березня
    Погода 25 березня

    Кінець робочого тижня ознаменується в Україні незначним потеплінням, стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до позначки + 8°…+9°. Однак дощі все ще будуть у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях і в Криму.

    Погода 26 березня
    Погода 26 березня

    На вихідних незначні опади знову прийдуть на захід і північ України. У суботу опади очікуються у Львівській області, а в неділю у Львівській, Рівненській, Вінницькій, а також Київській та Чернігівській областях.

    Одночасно з цим сонечко з’явиться на сході, у центрі та на півдні країни.

    Погода 27 березня
    Погода 27 березня

    На вихідних погода стабілізується, а стовпчики термометрів піднімуться до +8°.

    Погода 28 березня
    Погода 28 березня

    Погода в Україні у понеділок, 22 березня, буде з опадами та заморозками в нічний час. Максимальна температура очікується в центральних регіонах, при цьому протягом дня у більшості областей, за винятком сходу очікуються мокрий сніг або дощ.

    У Києві в ніч на 22 березня без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди весна дощ
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