Синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня (карта)

Найближчого тижня в Україні йтимуть дощі, місцями з мокрим снігом

Весь тиждень на території країни йтимуть дощі. Опади очікуються у всіх областях. Стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки в + 9°. Про це свідчать дані погоди УНІАН.

У вівторок, 23 березня, дощі та мокрий сніг очікуються практично у всіх регіонах країни. У цей день трохи похолодає: стовпчики термометрів покажуть -6°…+5°.

Погода 23 березня

У середу, 24 березня, опади почнуть залишати територію України. Ясна та сонячна погода очікується у Львівській та Чернігівській областях. У західних регіонах буде суха хмарна погода. Дощі та хмари залишаться на сході, у центрі та на півдні країни.

Погода 24 березня

У четвер, 25 березня, погода буде такою ж, як і днем раніше. Опади очікуються на сході, у центрі та на півдні України, а на заході – сонячно й сухо.

Погода 25 березня

Кінець робочого тижня ознаменується в Україні незначним потеплінням, стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до позначки + 8°…+9°. Однак дощі все ще будуть у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях і в Криму.

Погода 26 березня

На вихідних незначні опади знову прийдуть на захід і північ України. У суботу опади очікуються у Львівській області, а в неділю – у Львівській, Рівненській, Вінницькій, а також Київській та Чернігівській областях.

Одночасно з цим сонечко з’явиться на сході, у центрі та на півдні країни.

Погода 27 березня

На вихідних погода стабілізується, а стовпчики термометрів піднімуться до +8°.

Погода 28 березня

Погода в Україні у понеділок, 22 березня, буде з опадами та заморозками в нічний час. Максимальна температура очікується в центральних регіонах, при цьому протягом дня у більшості областей, за винятком сходу очікуються мокрий сніг або дощ.

У Києві в ніч на 22 березня без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.