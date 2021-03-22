Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди в Україні на початок тижня

Невеликий мокрий сніг і дощ сьогодні очікуються у західних, північних та місцями в центральних областях

Найтепліше у понеділок буде в центральних регіонах країни

Погода в Україні у понеділок, 22 березня, буде з опадами та заморозками в нічний час. Максимальна температура очікується в центральних регіонах, при цьому протягом дня у більшості областей, за винятком сходу очікуються мокрий сніг або дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначається, що сьогодні невеликий мокрий сніг і дощ очікуються у західних, північних та місцями в центральних областях.

«22 березня хмарно з проясненнями. У західних, північних та місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів, лише ввечері на півдні Одещини та в Криму дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с», – йдеться у прогнозі

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в ніч на 22 березня без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.