На Волині затопило кілька сіл. Біля хат утворилися озера, пасовища і городи – у воді

Жителі сіл розповідають, що біля хат утворилися озера, де плавають качки та гуси, затоплені городи, пасовища

На Ковельщині, у Забродівській громаді, у воді опинилися опинилося 1200 гектарів пасовищ та городів. Невеличкі річечки Вижівка та Хлинище (остання після проведення в 1976 році меліоративних робіт функціонує як магістральний канал) вийшли з берегів. Про це повідомляє видання «Волинь».

Жителі сіл розповідають, що біля хат утворилися озера, де плавають качки та гуси, затоплені городи, пасовища. Городи Степана Корпачка із села Якушів та його сусідів перетворилися на заплаву. «Можна лебедів, які підпливають, з порога годувати», – невесело жартує чоловік.

За словами очільника Забродівської громади Миколи Калачука, вода вже трохи пішла на спад, подекуди чорніє земля. Але радіти рано. Адже якщо не припиняться опади, на які щедра цьогорічна весна, грунт ще довго буде перезволожений.

Села підтоплює, бо магістральний канал «Річка Хлинище» замулився більш як на 30%, заріс осокою й не може забезпечити відведення надлишкових вод під час повені. Капітального ремонту Калачук не бачив уже років із 30. Мешканці та місцева влада неодноразово зверталися й у Ратнівське міжрайонне управління водного господарства з приводу необхідності проведення заходів щодо водовідведення надлишкових вод, і до вищого керівництва.

«Для нас, селян і підприємства «Ратнівський аграрій», яке дає третину коштів до бюджету сільради, відновлення старих магістральних мереж важливе. Вкладені у меліорацію гроші дадуть віддачу і зроблять життя людей кращим, прогнозованішим», – сказав Калачук.

На розчищення каналу «Річка Хлинище» потрібно мільйон 250 тисяч гривень. Згідно з розробленим проєктом необхідно відремонтувати 22 кілометри,15 із них уже почистили. До фінансування робіт залучені кошти місцевого, обласного та державного бюджетів. Виділити 600 тис. грн готова й сільська рада.

Як запевнив Калачук, на сесії вже ухвалили рішення про виділення першого траншу. Тож є надія, що цього року розпочате вдасться завершити, проблема підтоплення буде знята.

Нагадаємо, на Рівненщині тала вода затопила село. Приватні домогосподарства Млинівської селищної ради розташовані в низовині поблизу річки Іква. Через сильне танення снігу вулиці почало підтоплювати, а вода підступати до приватних домоволодінь.