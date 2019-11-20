Українців попередили про небезпеку через сильний туман
Синоптики оголосили штормове попередження
Вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зокрема, по Києву та Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося раніше, у середу, 20 листопада, майже на всій території України переважатиме хмарна погода.
Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.