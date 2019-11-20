Українців попередили про небезпеку через сильний туман



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Синоптики оголосили штормове попередження

Вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, по Києву та Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося раніше, у середу, 20 листопада, майже на всій території України переважатиме хмарна погода.

Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.