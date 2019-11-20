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    Українців попередили про небезпеку через сильний туман

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    Українців попередили про небезпеку через сильний туман

    Синоптики оголосили штормове попередження

    Вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Зокрема, по Києву та Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося раніше, у середу, 20 листопада, майже на всій території України переважатиме хмарна погода. 

    Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр повітря
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