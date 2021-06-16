Синоптикиня попередила українців про «складну погоду»

На Заході та Півночі України дощі блокуватиме антициклон з півночі, північного сходу

У четвер, 17 червня, в Україні буде дивна та складна погода. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.

«Невеликий острівець західноєвропейської спеки закине завтра до України. Ще й дивним чином. Адже у четвер найвищою передбачається температура повітря у північних наших областях, а найнижчою – у південній частині», – пояснила жінка.

За даними Діденко, завтра в Україні протягом дня буде +24...+27 градусів, на Півночі місцями до +28 градусів. У південній частині очікується +20...+24 градуси.

Синоптикиня додала, що циклон над Кримом та Приазов'ям 17 червня зумовить складну погоду. «У південній частині, на Сході та в центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град», – підкреслила Наталка Діденко.

На Заході та Півночі України дощі блокуватиме антициклон з півночі, північного сходу. «Тому істотні опади малоймовірні, хіба що до приграничних з дощами районів Півночі та Заходу (наприклад, Чернівецька область, південні райони Київщини) доберуться локальні опади», – резюмувала Діденко.

Додамо, що в середу, 16 червня, в Україні буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами.

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