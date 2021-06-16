  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Синоптикиня попередила українців про «складну погоду»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Днями в Україні буде дивна погода - Синоптикиня попередила українців про «складну погоду»
    Днями в Україні буде дивна погода
    Фото з відкритих джерел

    На Заході та Півночі України дощі блокуватиме антициклон з півночі, північного сходу

    У четвер, 17 червня, в Україні буде дивна та складна погода. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.

    «Невеликий острівець західноєвропейської спеки закине завтра до України. Ще й дивним чином. Адже у четвер найвищою передбачається температура повітря у північних наших областях, а найнижчою у південній частині», пояснила жінка.

    За даними Діденко, завтра в Україні протягом дня буде +24...+27 градусів, на Півночі місцями до +28 градусів. У південній частині очікується +20...+24 градуси.

    Синоптикиня додала, що циклон над Кримом та Приазов'ям 17 червня зумовить складну погоду. «У південній частині, на Сході та в центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град», підкреслила Наталка Діденко.

    На Заході та Півночі України дощі блокуватиме антициклон з півночі, північного сходу. «Тому істотні опади малоймовірні, хіба що до приграничних з дощами районів Півночі та Заходу (наприклад, Чернівецька область, південні райони Київщини) доберуться локальні опади», резюмувала Діденко.

    Додамо, що в середу, 16 червня, в Україні буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди спека Україна дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптикиня попередила українців про «складну погоду»