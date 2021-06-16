Потужна злива перетворила Хмельницький на суцільну річку (відео)

У місті почалися перебої з телесигналом та Інтернетом

У Хмельницькому після дощу місто перетворилося на суцільну річку. Вода залила усе, вулиці, проїжджу частину, машини буквально поплили. Непереливки і пішоходом, яким доводиться шукати бодай острівець суші, щоб перейти дорогу.

У місті почалися перебої з телесигналом та Інтернетом. Також перестали працювати й веб-камери на вулицях.

Відео, як місцеві жителі долають стихію з’явилося у мережі.

Тим часом, у середу, 16 червня, синоптики в Україні знову прогнозують дощ. Буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами.

Нагадаємо, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися.

А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив, потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.