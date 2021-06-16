  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Потужна злива перетворила Хмельницький на суцільну річку (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потужна злива перетворила Хмельницький на суцільну річку (відео)
    Фото: depo.ua

    У місті почалися перебої з телесигналом та Інтернетом

    У Хмельницькому після дощу місто перетворилося на суцільну річку. Вода залила усе, вулиці, проїжджу частину, машини буквально поплили. Непереливки і пішоходом, яким доводиться шукати бодай острівець суші, щоб перейти дорогу.

    У місті почалися перебої з телесигналом та Інтернетом. Також перестали працювати й веб-камери на вулицях.

    Відео, як місцеві жителі долають стихію з’явилося у мережі.

    Тим часом, у середу, 16 червня, синоптики в Україні знову прогнозують дощ. Буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами.

    Нагадаємо, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися.

    А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив, потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

    Теги: вода Хмельницький дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Потужна злива перетворила Хмельницький на суцільну річку (відео)