Потужна злива перетворила Хмельницький на суцільну річку (відео)
У місті почалися перебої з телесигналом та Інтернетом
У Хмельницькому після дощу місто перетворилося на суцільну річку. Вода залила усе, вулиці, проїжджу частину, машини буквально поплили. Непереливки і пішоходом, яким доводиться шукати бодай острівець суші, щоб перейти дорогу.
У місті почалися перебої з телесигналом та Інтернетом. Також перестали працювати й веб-камери на вулицях.
Відео, як місцеві жителі долають стихію з’явилося у мережі.
Тим часом, у середу, 16 червня, синоптики в Україні знову прогнозують дощ. Буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами.
Нагадаємо, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися.
А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив, потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.