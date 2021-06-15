Синоптик попередила, що Україна зараз – одна з найгрізніших у Європі через грози

Над Україною зараз багато шаленої атмосферної енергії, відповідно, грози гримлять часто і сильно

Сьогодні, і найближчої доби в більшості областей України будуть місцями сильні зливи, град, грози, шквали

Над Україною зараз сформувався небезпечний атмосферний фронт. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Україна зараз – одна з найгрізніших у Європі. В сенсі, найгрозніших – багато шаленої атмосферної енергії над нами, відповідно, грози гримлять часто і сильно. Теперішня ситуація – ідеальна для виникнення під час гроз шквалів, граду та сильних короткочасних злив», – написала Діденко у Facebook.

За її словами, це все називається небезпечними метеорологічними явищами.

«Тому, якщо ви читаєте у прогнозі про сильні зливи, грози, град і шквали «подекуди», «місцями» – не варто поблажливо посміхатись, що синоптики це пишуть вже який день і що якось пронесе. Так, може пронести, і – добре. Але може не пронести», – додала синоптик.

Вона вказала, що сьогодні, і найближчої доби в більшості областей України будуть місцями сильні зливи, град, грози, шквали.

Зазначимо, дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху.

15 червня також на Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео).

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