В Україні знову зливи, грози і град: прогноз погоди на 16 червня

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей Півдня

У середу, 16 червня, в Україні буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у південних і центральних областях подекуди значні дощі, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, лише у більшості західних областей без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині 20-25°.

У Києві 16 червня також місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, у горах очікується лише +8...+14 градусів, на високогір'ї – +5...+11 градусів.

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей Півдня. Удень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів. Негоди варто чекати у:

Херсонській

Одеській

Миколаївській областях

у Криму.

Зазначимо, дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху.

15 червня також на Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео).

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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