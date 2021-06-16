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    В Україні знову зливи, грози і град: прогноз погоди на 16 червня

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    Удень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів - В Україні знову зливи, грози і град: прогноз погоди на 16 червня
    Удень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів
    Фото з відкритих джерел

    В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей Півдня

    У середу, 16 червня, в Україні буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у південних і центральних областях подекуди значні дощі, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, лише у більшості західних областей без опадів.

    Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині 20-25°.

    У Києві 16 червня також місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

    Прогноз погоди в Україні на 16 червня
    Прогноз погоди в Україні на 16 червня

    Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, у горах очікується лише +8...+14 градусів, на високогір'ї – +5...+11 градусів.

    В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей Півдня. Удень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів. Негоди варто чекати у:

    • Херсонській
    • Одеській
    • Миколаївській областях
    • у Криму.

    Зазначимо, дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху.

    15 червня також на Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео).

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: прогноз погоди Київ Полтавщина вітер негода дощ
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    В Україні знову зливи, грози і град: прогноз погоди на 16 червня