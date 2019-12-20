Ситник має намір оскаржити штраф 3,4 тис. грн



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Директор НАБУ: У будь-якому випадку є кілька варіантів подальшого оскарження

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник має намір оскаржити рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив чинним рішення Сарненського суду області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3,4 тис. грн. Про це повідомив Артем Ситник журналістам.

«Ще немає повного тексту рішення. У будь-якому випадку є кілька варіантів подальшого оскарження», - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомлялось, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.

За його словами, касаційну скаргу на це рішення не може бути подано.

Як повідомлялось, Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.

Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.