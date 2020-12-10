Хто обвалив «Укрбуд»? Версія топ-менеджера компанії Олега Майбороди

Найгучніша справа на ринку нерухомості. Глава «Укрбуд девелопмент» про роль Микитася, Татарова і Гройсмана

В історії багатостраждальної будівельної компанії «Укрбуд» новий крутий поворот. На волю вийшов її колишній президент, екснардеп Максим Микитась. Тепер він отримав більше можливостей псувати життя своїм кривдникам. А до їхнього списку додалися нові дуже цікаві персонажі. Зокрема, заступник голови Офісу президента Олег Татаров, що раніше працював в «Укрбуді» юристом. Тепер Татаров відповідає за «правоохоронний напрямок» в Офісі президента. Та не лише він може стати жертвою говіркого Микитася, що уклав угоду зі слідством.

Нагадаємо, Максим Микитась є підозрюваним у давній справі про махінації з квартирами, які «Укрбуд» мав передати Нацгвардії за можливість будівництва на території колишньої військової частини. Замість квартир і паркомісць в елітному Печерську, квартири для військовослужбовців в результаті були виділені на околиці міста. Експертиза виявила, що цінова різниця між нерухомістю в різних районах склала 81,6 млн грн, і саме в таку суму було оцінено шкоду державі, завдану Микитасем у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим.

Ще в жовтні минулого року суд обрав екснардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 80 млн та носіння електронного браслету. Микитась заставу вніс, але після його невдалої спроби полетіти до Лондона нібито на лікування, суд постановив стягнути в бюджет 30 млн за порушення запобіжного заходу. В травні Микитася знову взяли під варту та призначили 100 млн застави. Коштів цього разу не знайшлося, тож з того часу він перебував у СІЗО. І от нещодавно НАБУ відрапортувало: Микитась добровільно відшкодував 50 млн завданих державі збитків та вийшов із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Після свого звільнення з СІЗО Максим Микитась щиро радів свободі

При цьому в ЗМІ з’явилась інформація, що підозрюваний пішов на угоду зі слідством і дав свідчення проти колишнього керівництва Нацгвардії, вже згаданого Татарова та інших дуже відомих людей. За гратами вже опинився заступник директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтин Дубонос: НАБУ підозрює його в отриманні хабара від Микитася у вигляді паркомісця за підробку експертизи. При цьому в НАБУ кажуть про неназваного «експосадовця ДК «Укрбуд», який виступав посередником у цій оборудці. ЗМІ повідомляють, що мова йде саме про Татарова.

Співпав з поверненням Микатася додому і скандал, в центрі якого опинився колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман. ЗМІ оприлюднили судову ухвалу, в якій йдеться про те, що Гройсман в 2017 році отримав від забудовника хабар у вигляді офісу в житловому комплексі «Аристократ». Вартість приміщення оцінюється в 75,5 млн грн.

Також вже на волі Микитась поділився оптимістичними планами «повернути «Укрбуд» – компанію, яка через дії її керівництва поставила на межу катастрофи весь будівельний ринок. Під солідною державною вивіскою корпорації, що викликала довіру клієнтів, насправді ховається купа приватних компаній, які, власне, і займалися будівельним бізнесом. Одна з них – «Укрбуд девелопмент», якою Микитась продовжував володіти, навіть коли склав повноваження президента «Укрбуду» через те, що став депутатом. Влітку минулого року на будівельних майданчиках «Укрбуду» почалися проблеми. Будівництво практично зупинилось, і ринком пішли чутки про проблеми компанії з ліквідністю.

У вересні минулого року Микитась заявив про продаж «Укрбуд девелопмент» групі непублічних інвесторів, що підтвердив і директор компанії Олег Майборода. Але буквально за кілька днів Микитась «дав задню»: він заперечив факт продажу, визнавши лише підписання меморандуму про наміри. Микитась звинуватив Майбороду у подвійній грі через те, що той, маючи довіреність, самостійно продав активи девелоперської компанії ресторатору Дмитру Федотенкову, поки справжнього власника не було в країні. Фактично звинувативши цю парочку, а також головного юриста компанії В’ячеслава Мармиша у рейдерстві, Микитась переклав на них всю відповідальність перед 13 тисячами інвесторів «Укрбуду».

У протилежної сторони — своя версія подій. Майборода пов’язав проблеми «Укрбуду» з витратами оборотних коштів компанії Микитасем на його розкішний спосіб життя та скупку непрофільних активів. Усі ці фактори, а ще несприятлива кон’юнктура, начебто і довели компанію до критичного стану. Залучення Федотенкова, за версією Майбороди, було спробою рятувати ситуацію, але Микитась порушив меморандум, і інвестиції так і не надійшли.

«Укрбуд» заморозив будівництво більше 13 тисяч квартир

Серйозність ситуації з «Укрбудом», яка могла спричинити «ефект доміно», викликала занепокоєння на державному рівні. Спільними зусиллями влади була досягнута домовленість, що добудову об’єктів корпорації візьме на себе інший великий державний забудовник – «Київміськбуд».

Микитась вже анонсував, що буде оприлюднювати факти «дерибана» компанії її нинішнім керівництвом. Той самий директор «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода, який зараз конфліктує з колишнім власником, заявляє, що тепер побоюється за своє життя.

В інтерв’ю «Главкому» Майборода розповідає, що може стояти за бравурними заявами Микитася, за що той мститься Татарову та що зараз відбувається на об’єктах «Укрбуду». Розуміючи, що «правда» в цій історії не одна, «Главком» готовий надати можливість висловитись усім головним фігурантам цього конфлікту.

«Микитася сильно взяли в оборот»

Після того, як Микитась вийшов на свободу, ви натякнули, що він може скористатися цим, аби «прибрати свідків», і додали: все, що станеться далі, є відповідальністю НАБУ. Були вже якісь «привіти» на вашу адресу, крім іронічних коментарів Микитася під вашим постом у «фейсбуці»? Ви посилили заходи безпеки?

Пост Олега Майбороди у Facebook. Микитась нагадує Майбороді, що життя у кожного одне.

Ми бачимо черговий прояв подвійних стандартів від НАБУ, САП і суду, який йде у них на поводу. Адже ці погрози – не мої вигадки, а результати прослуховування телефонних розмов Микитася, які прокурор наводив в суді кілька разів, аргументуючи саме необхідність арешту. Оскільки він вважав, що існує ризик втечі, тиску на інших фігурантів, вчинення нових злочинів аж до ліквідації інших фігурантів. Якщо пам'ятаєте, перебуваючи під домашнім арештом, Микитась намагався втекти в Лондон, його зняли вже з літака. А по телефону він обговорював убивство свідків. І ось тепер різко прокурор з детективами вирішує, що Микитась більше не є небезпечним. Тому я і написав, що за такі рішення вони повинні нести повну відповідальність, якщо щось, не дай Бог, станеться. Зараз поліція розслідує справу за погрозу вбивством за моєю заявою. Очікувати адекватності від Микитася після всього, що він творив і говорив, не доводиться.

Микитась обіцяє скоро навести приклади великих розкрадань цілих житлових комплексів, коли компанія-забудовник ЖК ще ввечері перебувала у власності «Укрбуд девелопмент», а вже наступного дня не мала до нього відношення. Мільйони ж при цьому розчинялись в чиїхось кишенях. Ви можете припускати, про якого роду інформацію може йтися?

Питання про те, де розчинилися гроші, якраз варто поставити Микитасю, який до цього розповідав, що все вкрав поганий менеджмент, а тепер раптом в нього знайшлися гроші заплатити державі 50 млн. І обіцяє ще й майна передати на 750 млн. Непогані запаси! Плюс ще колекції годинників і машин на мільйони доларів і всі його «прожекти», список яких публікував «Джокер». Коли треба було спасати «Укрбуд», шукати інвесторів, тих, хто добудує об’єкти, Микитась мовчав, а тепер, коли ситуація вирівнялася, раптом з'явився зі своїми заявами.

Якби ситуацію можна було врятувати самостійно, ми б це зробили, але стараннями Микитася утворилася дуже велика фінансова дірка – будівництва просто зупинилися. Тому передача об'єктів іншим забудовникам – це можливість відновити будівництво і передати людям квартири. Мова вже не йшла ні про який бізнес. До сих пір «Укрбуд девелопмент» не розрахувався з безліччю боргів. Тому всі ці заяви – не більше, ніж спроби Микитася і людей, які ним керують, зліпити образ нещасного бізнесмена, у якого все відібрали. Бо вже трохи підзабулись ті події, і хтось починає в це вірити. Але де він був, коли мітингували інвестори-покупці, з якими потрібно було зустрічатися і все пояснювати, коли ми проводили десятки переговорів з пошуку грошей? Нехай порахує, скільки він тільки на вибори в парламент витратив на себе і на своїх «друзів». Можливо, пам'ять повернеться.

В історії «Укрбуду» спливло прізвище нинішнього заступника глави Офісу президента Олега Татарова, який працював в концерні під вашим керівництвом – очолював юридичний департамент. За словами Микитася, Татаров взяв безпосередню участь в «розпилі» «Укрбуду», на нього і його людей оформлено багато дорогих квартир, а його дружина навіть витіснила зі спільного бізнесу дружину Микитася. І взагалі безпосередня перереєстрація «Укрбуд девелопмент» на інших осіб – це все справа рук Татарова. З цього Микитась робить висновок, що в нинішній трагедії 13 тисяч інвесторів «Укрбуду» винен нинішній високопоставлений чиновник Офісу президента. Яка ж була реальна роль Татарова і чому Микитась, на ваш погляд, вийшов з цими своїми викриттями саме зараз?

Бачите, як швидко міфи стають «фактами» і ви починаєте підхоплювати фантазії Микитася? Для мене тут відповідь очевидна. Висока посада Татарова, його гучні заяви і протистояння з НАБУ – ось причина різкого до нього інтересу і заяв Микитася, який тепер робить все, що йому вкажуть. Думаю, тут ще й банальна помста – мовляв, став заступником голови Офісу президента і не допоміг вийти на свободу.

Під заступника голови Офісу президента Олега Татарова копає НАБУ. За наводкою Микитася

А в історії з крахом «Укрбуду» Микитась просто вміло переставляє місцями причину і наслідок. «Укрбуд» обвалився не тому, що почався конфлікт, а конфлікт почався, тому що він валився! А Микитась не відповідав на питання «де гроші?» і «що будемо робити?». До осені 2019-го ми вже більш ніж пів року будували мінімальними темпами, періодично зупиняючись. І якраз для 13 тисяч інвесторів це добре відомий факт. Коли вони приходили в офіс на Пушкінській, куди ми переїхали в останній рік, Микитась замикався і боявся носа висунути, щоб не потрапити під роздачу від розлючених клієнтів. Його кабінети займали там цілий поверх – це, до речі, до того, як він нібито не керував компанією, а весь був зайнятий роботою в Верховній Раді. Керував, всіх викликав, роздавав завдання повним ходом.

Тобто ви вірите у версію, що війна, яку Микитась оголосив Татарову, може бути частиною його домовленостей з НАБУ?

Все має саме такий вигляд. Про це свідчать гучні випади Татарова в бік Ситника (Артем Ситник – директор НАБУ) і така швидка зміна настроїв НАБУ. Ще вчора Микитась був головним корупціонером в країні і небезпечним злочинцем, а тепер він вже безпечний і ризику його втечі немає. Нікому не побажаєш опинитися в СІЗО, і я тільки радий, що людина може бути з родиною. Але не я придумував погрози вбивством, і не я намагався втекти в Лондон. Я розумію, що коли стільки сидиш в СІЗО, почнеш, напевно, і не таке розповідати. Тому для мене очевидно, що його щільно взяли в оборот і тепер він буде робити все, що скажуть «куратори».

«У жонглюванні фактами для НАБУ немає нічого неможливого»

Ви вважаєте, що через угоду зі слідством участь Микитася у справі квартир для Нацгвардії замнуть? Достатньо буде того, що він визнав передачу хабара чиновнику МВС і частково відшкодував збитки?

Впевнений, його почнуть виводити зі справи. Вона для нього найтяжча, але йому явно пообіцяли умовний термін. Сьогодні Микитась є підозрюваним у чотирьох справах. Перше – хуліганство, коли він кидався на главу ОТГ в Чернігівській області. Друге – справа квартир Нацгвардії. Третє – з цієї справи виділили хабар командувачу Нацгвардії, де Микитась нібито розрахувався квартирою для його дочки. І четверте – справа про тендер в Чорнобилі на мільярд гривень, де Микитася звинувачують в тому, що за виграш у тендері він дав хабар квартирами чиновнику «Енергоатому». До речі, у останній справі, якщо не помиляюся, НАБУ «забуло» йому обрати запобіжний захід. За ідеєю, повинні додатися і ті справи, про які він зараз розповідає і за якими визнає провину. Тобто у всіх цих хабарях йому за угодою будуть малювати мінімальне покарання. А у справі з квартирами Нацгвардії зараз ми побачимо як з організатора, яким був Микитась за версією слідства, він буде перетворюватися в колишнього депутата, який нічого не знав. З'ясовується, що для НАБУ немає нічого неможливого в жонглюванні фактами.

Але ж ви також проходите у цій справі.

Зараз вони будуть шукати, на кого перевести стрілки та зробити «організатором».

У справи Микитася виявився втягнутим експрем’ер-міністр Володимир Гройсман, який нібито отримав хабар нерухомістю в ЖК «Аристократ» за призначення помічника Микитася Олександра Лятамбора на посаду президентом держкорпорації «Укрбуд» в 2017 році. Ви пам'ятаєте обставини цього призначення?

Експрем’єр Володимир Гройсман взяв хабар нерухомістю під офіс? У Гройсмана дійсно є офіс в ЖК «Аристократ»

Лятамбор дійсно був призначений президентом корпорації «Укрбуд». А в Гройсмана дійсно є офіс в ЖК «Аристократ». Але ці взаємини – це чисто історія Микитася. Він нікого ніколи не посвячував у своє спілкування з депутатами, чиновниками, бандитами. Я дізнавався про це тільки, коли з'ясовувалося, що він дав комусь грошей, а його в черговий раз обдурили.

Микитась, вийшовши на волю, пообіцяв «повертати «Укрбуд». Чисто фізично, що можна зараз повернути в компанії-банкруті, крім права підпису на документах?

«Укрбуд» – це ім'я. Держкомпанія з такою назвою будівництво не вела, а держкорпорація – це чотири людини і два кабінети. Але в корпорацію входили десятки компаній, які і займалися бізнесом. У них різні власники, різні напрямки діяльності і далеко не завжди в них був Микитась. Разом з тим він безвідповідально керував усіма цими компаніями. В результаті будівельників він залишив без зарплати, постачальників – без оплат за матеріали, людей мало не залишив без квартир. Тому може повернути борги – всі це оцінять.

Який зараз статус в «Укрбуд девелопмент» у пана Федотенкова, який позиціонувався як інвестор, але не є навіть формальним бенефіціаром компанії?

Він очолював групу інвесторів, коли ми шукали фінансові вливання. З Микитасем він був партнером, з ним же, як з представником групи інвесторів, Микитась підписував меморандум. Основні умови: він виходить з бізнесу, не приймає рішень і прибуток ділиться тільки після завершення проектів, а всі інвестиційні гроші йдуть тільки на будівництво. Але умови меморандуму Микитась порушив, пішов у запій і повівся не як солідний бізнесмен, а як самодур-марнотрат.

Пройшло зовсім небагато часу, як Микитась пішов роздавати інтерв'ю, що у нього щось відібрали. Спочатку сказав, що нічого не продавав і його сторінку в «фейсбуці» зламали, потім сказав, що його підпис підробили, потім в суді сказав, що не має відношення до «Укрбуду». Тепер з’явилася нова версія – що він «за людей», але злий менеджмент не дав добудувати суперприбуткові об'єкти. Але незалежний аудит, проведений вже «Київміськбудом», показав, що на добудову не вистачає майже 2 млрд грн. І всі учасники процесу – я, Федотенков, який інвестував більше $10 млн. в будівництво до передачі майданчиків «Київміськбуду», ще ряд людей оббивали пороги чиновників на всіх рівнях, щоб вирішувати проблеми передачі об'єктів, з'ясування відносин із замовниками, введення в експлуатацію і т.п.

«Укрбуд девелопмент», скоріше за все, припинить існування»

І як просувається добудова житлових комплексів «Укрбуду» «Київміськбудом»? Відомо, що були проблеми з власниками земельних ділянок.

На сьогоднішній день можна сказати, що процес завершений. Залишилася пара об'єктів, де просто потрібен час. Один – в процедурі санації, по другому – Міноборони потрібно переоформити земельну ділянку. На всіх об'єктах йдуть будівельні роботи, кілька введено в експлуатацію, отримані адреси.

На яких умовах «Київміськбуду» переходили ці об'єкти? І чому серед них були навіть практично готові на кшталт двох башт «Сонячної Рив'єри» на березі Дніпра?

«Київміськбуд» прийняв на себе частково функції замовника, і з моменту прийняття ним об'єктів фінансування будівництво і введення їх в експлуатацію – їхнє завдання. Всі об’єкти переходили пакетом, інакше їх неможливо добудувати. З тих об’єктів, які є в плюсі, після завершення будівництва прибуток піде на добудову об'єктів з мінусовим балансом. Плюс зустрічні продажі ще не реалізованого житла. Тільки так можна буде збалансувати і вирівняти загальний мінус, щоб добудувати всі об'єкти.

Які ЖК є найбільш проблемними і навпаки?

Складнощів було багато. Про них Ігор Кушнір, президент «Київміськбуду», вже, напевно, книгу може написати, і у нього треба питати подробиці. Він тепер – перший в країні спец по реанімації недобудов. Основні проблеми вирішені, комплекси будуються. Якщо ніхто не буде заважати, люди будуть з квартирами.

Ситуацією з об’єктами «Укрбуду» занепокоївся президент. Чи достатньо влада зараз приділяє їй уваги?

Президент після детального опрацювання питання РНБО визначив, що добудовувати буде «Київміськбуд». Так, процес передачі був нешвидкий, доводилося вирішувати багато проблем, але в цілому питання вирішене. Його обіцянка виконана.

В ситуацію з «Укрбудом» змушений був втрутитися Володимир Зеленський

Хто в результаті залишився у вигоді від усієї від цієї історії? Ви запевняєте, що Микитась, який привласнив та розтратив гроші інвесторів, він – що ви з Федотенковом і Мармишем. Може бути якась третя сторона?

Я не знімаю з себе відповідальності як керівник. Я занадто сліпо вірив Микитасю, який запевняв, що гроші знайде. Чим це закінчилося – всім відомо. Якщо казати про нашу нібито вигоду, то нагадаю, що я і Мармиш знаходимось під кримінальними справами завдяки махінаціям Микитася. Те, що нам «допомагали» впасти, – безумовно. Пов'язую це з неохайністю поведінки Микитася з партнерами, непередбачуваність поведінки з чиновниками. Він занадто відірвався від землі, здавався сам собі дуже важливим і дозволяв собі занадто нешанобливо ставитись до серйозних людей. Це і призвело до негативних для нього наслідків.

Яке майбутнє у «Укрбуду» і «Укрбуд девелопмент» після того, як об'єкти будуть добудовані?

«Укрбуд девелопмент», скоріше за все, припинить своє існування.

Кабінети Микитася в офісі «Укрбуду» займали цілий поверх, коли він був народним депутатом

Чи є ризик повторення долі «Укрбуду» у інших забудовників?

Ризик є завжди. Мінімізований він там, де у менеджменту є можливість і повноваження міцно бити по руках власників, якщо тим захотілося залізти в оборотні кошти або влізти в якісь афери. Але з боку клієнта ці процеси не помітні, тому в інвестуванні завжди присутній ризик.

Павло Вуєць, «Главком»